All apartments in Peachtree City
Find more places like 100 Meadow Ct.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Peachtree City, GA
/
100 Meadow Ct
Last updated September 5 2019 at 6:46 AM

100 Meadow Ct

100 Meadow Court · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Peachtree City
See all
1 Bedrooms
See all
3 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

100 Meadow Court, Peachtree City, GA 30269

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
garage
carpet
refrigerator
Unit Amenities
carpet
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
>>WALK TO SHOPS AND RESTAURANTS OR DRIVE YOUR OWN GOLF CART! THIS HOME IS SPOTLESS AND WELL CARED FOR and JUST PAINTED THROUGH OUT (new pics coming soon). GREAT CORNER LOT WITH FENCED IN BACK YARD, NEW SOD AND SCREEN IN PORCH IN FRONT. THREE BEDROOM, 2 1/2 BATH, HARDWOOD FLOORS ON MAIN FLOOR, CARPET ON THE 2ND. TWO CAR GARAGE . INCLUDED IN RENTAL FEE, WASHER, DRYER AND REFRIGERATOR . ABSOLUTELY BEAUTIFUL YARD, AND AWARD WINNING McINTOSH SCHOOL DISTRICT. IMMEDIATE OCCUPANCY AVAILABLE WITH QUALIFIED APPLICANT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 100 Meadow Ct have any available units?
100 Meadow Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Peachtree City, GA.
What amenities does 100 Meadow Ct have?
Some of 100 Meadow Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 100 Meadow Ct currently offering any rent specials?
100 Meadow Ct is not currently offering any rent specials.
Is 100 Meadow Ct pet-friendly?
No, 100 Meadow Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Peachtree City.
Does 100 Meadow Ct offer parking?
Yes, 100 Meadow Ct offers parking.
Does 100 Meadow Ct have units with washers and dryers?
Yes, 100 Meadow Ct offers units with in unit laundry.
Does 100 Meadow Ct have a pool?
No, 100 Meadow Ct does not have a pool.
Does 100 Meadow Ct have accessible units?
No, 100 Meadow Ct does not have accessible units.
Does 100 Meadow Ct have units with dishwashers?
No, 100 Meadow Ct does not have units with dishwashers.
Does 100 Meadow Ct have units with air conditioning?
No, 100 Meadow Ct does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
Micro-Units and Micro-Apartments: What Are They?
Best Cities for Pets 2019
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
How to Rent an Apartment Out of State
Rental Fraud: Top Tips for Avoiding Common Scams
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

ReNew Peachtree City
1000 Stevens Parkway
Peachtree City, GA 30269
Balmoral Village
450 South Peachtree Parkway
Peachtree City, GA 30269
Camden Peachtree City
100 Merrick Dr
Peachtree City, GA 30269
The Retreat at Kedron Village Apartment Homes
100 Hyacinth Ln
Peachtree City, GA 30269

Similar Pages

Peachtree City 1 Bedroom ApartmentsPeachtree City 2 Bedroom Apartments
Peachtree City 2 Bedroom, 2 Bathroom ApartmentsPeachtree City 3 Bedroom Apartments
Peachtree City Dog Friendly Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Atlanta, GASandy Springs, GAMarietta, GAColumbus, GARoswell, GAAlpharetta, GASmyrna, GALawrenceville, GADuluth, GAJohns Creek, GADunwoody, GA
Kennesaw, GADecatur, GANewnan, GAStockbridge, GANorcross, GAConyers, GAEast Point, GASuwanee, GAChamblee, GANorth Decatur, GAAcworth, GA
Cartersville, GALithia Springs, GANorth Druid Hills, GAVinings, GAMilton, GALaGrange, GACollege Park, GADoraville, GAFayetteville, GARiverdale, GA

Apartments Near Colleges

Clark Atlanta UniversityColumbus State University
Georgia State UniversityLaGrange College
Life University