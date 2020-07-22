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1112 SIMONTON GLEN Way
Last updated April 1 2020 at 4:39 PM

1112 SIMONTON GLEN Way

1112 Simonton Glen Way Southeast · No Longer Available
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Location

1112 Simonton Glen Way Southeast, Gwinnett County, GA 30045

Amenities

granite counters
hardwood floors
garage
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
Property Amenities
parking
garage
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6702381 to view more pictures of this property. PERFECT RENTAL HOUSE IN EXCELLENT CONDITION. NEW INTERIOR PAINT. 4-SIDES BRICK HOME ON BEAUTIFUL CORNER LOT. OPEN AND SPACIOUS FLOOR PLAN. ALL HARDWOOD FLOORS ON ENTIRE MAIN LEVEL. BIG KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS AND BLACK APPLIANCES. SEPARATE FORMAL DINING AND LIVING ROOMS. BEDROOM WITH FULL BATH ON MAIN LEVEL. OVERSIZED MASTER SUITE WITH OPEN CONCEPT OWNERS BATHROOM, COMPLETE WITH TILED FLOORS, SEPARATE SINKS, SHOWER AND TUB. 3 ADDITIONAL BEDROOMS AND FULL BATH UPSTAIRS. FENCED BACKYARD. GREAT SCHOOL DISTRICT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1112 SIMONTON GLEN Way have any available units?
1112 SIMONTON GLEN Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Gwinnett County, GA.
Is 1112 SIMONTON GLEN Way currently offering any rent specials?
1112 SIMONTON GLEN Way is not currently offering any rent specials.
Is 1112 SIMONTON GLEN Way pet-friendly?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Gwinnett County.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way offer parking?
Yes, 1112 SIMONTON GLEN Way offers parking.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way have units with washers and dryers?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way have a pool?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way does not have a pool.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way have accessible units?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way does not have accessible units.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way have units with dishwashers?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way does not have units with dishwashers.
Does 1112 SIMONTON GLEN Way have units with air conditioning?
No, 1112 SIMONTON GLEN Way does not have units with air conditioning.
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