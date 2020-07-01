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Druid Hills, GA
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520 Emory Cir
Last updated June 9 2020 at 1:58 AM

520 Emory Cir

520 Emory Circle Northeast · No Longer Available
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Location

520 Emory Circle Northeast, Druid Hills, GA 30307
Druid Hills

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
fireplace
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
ice maker
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 520 Emory Cir have any available units?
520 Emory Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Druid Hills, GA.
What amenities does 520 Emory Cir have?
Some of 520 Emory Cir's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 520 Emory Cir currently offering any rent specials?
520 Emory Cir is not currently offering any rent specials.
Is 520 Emory Cir pet-friendly?
No, 520 Emory Cir is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Druid Hills.
Does 520 Emory Cir offer parking?
Yes, 520 Emory Cir offers parking.
Does 520 Emory Cir have units with washers and dryers?
No, 520 Emory Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 520 Emory Cir have a pool?
No, 520 Emory Cir does not have a pool.
Does 520 Emory Cir have accessible units?
No, 520 Emory Cir does not have accessible units.
Does 520 Emory Cir have units with dishwashers?
Yes, 520 Emory Cir has units with dishwashers.
Does 520 Emory Cir have units with air conditioning?
No, 520 Emory Cir does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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