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Douglasville, GA
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6802 Creekwood Drive
Last updated January 15 2020 at 12:00 AM

6802 Creekwood Drive

6802 Creekwood Drive · No Longer Available
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Location

6802 Creekwood Drive, Douglasville, GA 30135

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
recently renovated
walk in closets
pool
pool table
Unit Amenities
fireplace
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
pool
pool table
hot tub
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REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable

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APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.

HERITAGE HOME RENTALS
8329 Office Park Drive
Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
www.RentWithHeritage.com

No Pets Allowed

(RLNE4504843)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6802 Creekwood Drive have any available units?
6802 Creekwood Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Douglasville, GA.
How much is rent in Douglasville, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Douglasville Rent Report.
What amenities does 6802 Creekwood Drive have?
Some of 6802 Creekwood Drive's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6802 Creekwood Drive currently offering any rent specials?
6802 Creekwood Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6802 Creekwood Drive pet-friendly?
No, 6802 Creekwood Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Douglasville.
Does 6802 Creekwood Drive offer parking?
No, 6802 Creekwood Drive does not offer parking.
Does 6802 Creekwood Drive have units with washers and dryers?
No, 6802 Creekwood Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6802 Creekwood Drive have a pool?
Yes, 6802 Creekwood Drive has a pool.
Does 6802 Creekwood Drive have accessible units?
No, 6802 Creekwood Drive does not have accessible units.
Does 6802 Creekwood Drive have units with dishwashers?
No, 6802 Creekwood Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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