6802 Creekwood Drive

Amenities
(click on pictures above to see all pictures) WOW!!...GORGEOUS HOME/HARDWOOD FLOORS/ FINISHED BASEMENT/ CHAPEL HILL SCHOOLS/ HUGE BONUS ROOM - WOW!!!!..............WHAT A BEAUTIFUL HOME.......THIS HOME HAS IT ALL.
GORGEOUS HOME WITH ALL OF THE UPGRADES AND HOME IS IN POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION - JUST OFF CHAPEL HILL ROAD AND NOT TO FAR FROM ARBOR STATION CLUBHOUSE. .
POPULAR SCHOOLS..............ARBOR STATION ELEMENTARY
CHAPEL HILL MIDDLE SCHOOL
CHAPEL HILL HIGH SCHOOL
THIS HOME IS A CONTEMPORARY HOME WITH 3 BEDROOMS, AN EXTRA LOFT ROOM UPSTAIRS AND HUGE BONUS ROOM WITH A BAR AND EXTRA HALF BATH DOWNSTAIRS.
HOME HAS A GORGEOUS SUPER SPACIOUS FAMILY ROOM WITH HARDWOOD FLOORS AND HIGH CEILINGS AND 2 STORY WALL OF WINDOWS OFFERING NATURAL LIGHT.....BEAUTIFUL COBBLESTONE FIREPLACE THAT EXTENDS ALL THE WAY UP TO THE CEILING.
GOURMET.....EAT IN..... KITCHEN WITH WONDERFUL LONG PICTURE WINDOWS AND LOTS OF CABINETS AND PLENTY OF COUNTER SPACE TOO. PLENTY OF ROOM FOR A SMALL DINING ROOM TABLE IN THE KITCHEN.
HOME ALSO OFFERS GORGEOUS FORMAL DINING ROOM WITH ELEGANT TRIM AND LARGE WINDOWS.
SUPER SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH......VERY SPACIOUS... WALK IN CLOSET.
GORGEOUS.........MASTER SPA BATH WITH BEAUTIFUL MARBLE DOUBLE VANITY AND THE MOST AMAZING MARBLE JACUZZI WITH BEAUTIFUL MIRRORS......AND A SEPARATE WALK IN SHOWER.
THE OTHER ROOMS UPSTAIRS ARE LARGE WITH AMPLE CLOSETS.
HOME HAS A WONDERFUL LARGE ROOM UPSTAIRS - LOFT ROOM OVERLOOKING FAMILY ROOM. THIS WOULD BE GREAT FOR AN OFFICE OR EXTRA DEN.
THIS HOME OFFERS A LARGE BONUS ROOM DOWNSTAIRS.....GREAT FOR ENTERTAINING. THIS ROOM IS BIG ENOUGH FOR A POOL TABLE AND LARGE SITTING AREA FOR FLAT SCREEN TV AND FURNITURE.
ROOM DOWN STAIRS IS DEFINITELY BIG......IT WOULD ALSO BE GREAT FOR LIVING ROOM / BEDROOM COMBINATION FOR A TEENAGER OR PARENT. THERE IS ALSO A WET BAR AREA AND AN ADDITIONAL HALF BATH DOWNSTAIRS.
COME ENJOY PICNICS WITH FRIENDS ON HUGE PORCH OVERLOOKING ...PRIVATE BACK YARD.
ALSO....WITHIN WALKING DISTANT OF COMMUNITY'S POOL
HOME IS IN THE POPULAR ARBOR STATION SUBDIVISION. EASY ACCESS FROM CHAPEL HILL ROAD - JUST OFF STEWART MILL ROAD OR JUST OFF HIGHWAY 5 BEHIND SHERWIN WILLIAMS PAINT STORE.
HURRY....WILL LEASE FAST......PROBABLY TO THE FIRST PEOPLE THAT SEES IT. HOME IS AVAILABLE NOW.
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PLEASE CALL OUR OFFICE ( 678 ) 540-8650..FOR AN EASY APPOINTMENT.
HURRY! THIS IS A GREAT HOME AND WILL LEASE QUICKLY, PROBABLY TO THE FIRST PERSON WHO SEES IT.
REQUIREMENTS:
1. No Evictions
2. 5 Years Current Rental History ( you must be on the lease or own your own home) Rental history does not include renting from family/friends. We verify all address on credit report
3. If you have a bankruptcy or a foreclosure you will be charged a double deposit including last month's rent
4. Must Make 3x's the rent
5. We do not Accept Sec 8 or Housing Vouchers
6. We also run a credit and Background check
7. Must be on your Job at least a year or previous job at least 2 years
*Applications are non-refundable
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WE WILL ADD UPDATED PICTURES INCLUDING INTERIOR PICTURES NEXT WEEK.
APPLICATIONS ARE NOT ON A FIRST COME FIRST SERVE BASIS (O.C.G.A 10-GA-6) REQUIRES BROKERS TO PRESENT ALL OFFERS TO LEASE TO THE LANDLORD/OWNER. THE LANDLORD RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT THE BEST OFFER BASED ON ECONOMIC CONSIDERATIONS. THESE CONSIDERATIONS INCLUDE, BUT NOT LIMITED TO, THE MOVE-IN DATE OF THE APPLICANT, THE RENTAL RATE OFFERED BY THE APPLICANT, ANY CONCESSIONS REQUESTED BY THE APPLICANT, AND THE CREDITWORTHINESS OF THE APPLICANT. APPLICANTS ACKNOWLEDGE THAT THE APPLICATION FEE IS NON-REFUNDABLE, NO EXCEPTIONS.
HERITAGE HOME RENTALS
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Douglasville, GA 30134
678-540-8650 OFFICE
678-540-8602- FAX
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No Pets Allowed
(RLNE4504843)