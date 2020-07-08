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3145 QUINN Place
Last updated June 6 2020 at 3:43 PM

3145 QUINN Place

3145 Quinn Place · No Longer Available
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Location

3145 Quinn Place, Chamblee, GA 30341
Ashford Park

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
hot tub
Unit Amenities
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
hot tub
For more information, contact Grace Yoon at (404) 514-1000. Visit http://www.crye-leike.com/atlantafmls/6728579 to view more pictures of this property. BEAUTIFUL BRAND NEW TOWNHOUSE. BEAUTIFUL CHEF'S KITCHEN W/42' GREY CABINETS AND QUARTZ COUNTERTOPS. MASTER SUITE BOASTS LUXURY SPA SHOWER, DOUBLE VANITY & SPACIOUS WALK-IN CLOSET. ENTERTAIN ON YOUR OVERSIZED DECK. FULL BATH ON TERRACE LEVEL FOR GUESTS, PLUS 2 ADDITIONAL BEDROOMS! AMAZING OPPORTUNITY TO TAKE ADVANTAGE OF INTRODUCTORY RENTAL PRICING IN THIS AMAZING LOCATION, NEAR TOWN BROOKHAVEN, PEACHTREE STATION AND ASHFORD PARK ELEMENTARY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3145 QUINN Place have any available units?
3145 QUINN Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chamblee, GA.
What amenities does 3145 QUINN Place have?
Some of 3145 QUINN Place's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3145 QUINN Place currently offering any rent specials?
3145 QUINN Place is not currently offering any rent specials.
Is 3145 QUINN Place pet-friendly?
No, 3145 QUINN Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chamblee.
Does 3145 QUINN Place offer parking?
Yes, 3145 QUINN Place offers parking.
Does 3145 QUINN Place have units with washers and dryers?
No, 3145 QUINN Place does not offer units with in unit laundry.
Does 3145 QUINN Place have a pool?
No, 3145 QUINN Place does not have a pool.
Does 3145 QUINN Place have accessible units?
No, 3145 QUINN Place does not have accessible units.
Does 3145 QUINN Place have units with dishwashers?
No, 3145 QUINN Place does not have units with dishwashers.
Does 3145 QUINN Place have units with air conditioning?
No, 3145 QUINN Place does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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