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Alpharetta, GA
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375 LYNNE Circle
Last updated February 22 2020 at 2:52 PM

375 LYNNE Circle

375 Lynne Circle · No Longer Available
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Location

375 Lynne Circle, Alpharetta, GA 30009

Amenities

in unit laundry
carport
recently renovated
fireplace
carpet
Unit Amenities
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Property Amenities
carport
parking
TOTALLY RENOVATED HOME IN DESIRABLE DOWNTOWN ALPHARETTA, CLOSE TO EVERYTHING! GREAT NEIGHBORHOOD, GREAT SCHOOLS, GREAT HOUSE! FRESH PAINT, NEW CARPET, NEW APPLIANCES, NEW CABINETS, ALL NEW LIGHTING, KITCHEN AND BATIIS. FORMAL LIVING ROOM, FORMAL DINNING ROOM, LARGE FAMILY ROOM W/FIREPLACE ON LOWER FLOOR WITH SPACIOUS BEDROOM, FULL UPDATED BATH AND LAUNDRY W/BRAND NEW WASHER/DRYER. OVERSIZE MASTER SUITE W/COMPLETELY UPDATED BATH. GENEROUS SECONDARY BEDROOM AND HALL BATH. LARGE 2 CAR CARPORT AND STORAGE ROOM.PRIVATE BACKYARD W/NEW WOODEN FENCE. LAWN CARE INCLUDED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 375 LYNNE Circle have any available units?
375 LYNNE Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Alpharetta, GA.
What amenities does 375 LYNNE Circle have?
Some of 375 LYNNE Circle's amenities include in unit laundry, carport, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 375 LYNNE Circle currently offering any rent specials?
375 LYNNE Circle is not currently offering any rent specials.
Is 375 LYNNE Circle pet-friendly?
No, 375 LYNNE Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Alpharetta.
Does 375 LYNNE Circle offer parking?
Yes, 375 LYNNE Circle offers parking.
Does 375 LYNNE Circle have units with washers and dryers?
Yes, 375 LYNNE Circle offers units with in unit laundry.
Does 375 LYNNE Circle have a pool?
No, 375 LYNNE Circle does not have a pool.
Does 375 LYNNE Circle have accessible units?
No, 375 LYNNE Circle does not have accessible units.
Does 375 LYNNE Circle have units with dishwashers?
No, 375 LYNNE Circle does not have units with dishwashers.
Does 375 LYNNE Circle have units with air conditioning?
No, 375 LYNNE Circle does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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