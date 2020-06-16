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The Hammocks, FL
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14040 SW 91st Ter
Last updated June 8 2020 at 9:58 PM

14040 SW 91st Ter

14040 91st Terrace · (786) 426-4137
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Location

14040 91st Terrace, The Hammocks, FL 33186
Kings Meadow

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 14040 · Avail. now

$1,600

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pool
air conditioning
tennis court
Unit Amenities
air conditioning
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14040 SW 91st Ter have any available units?
14040 SW 91st Ter has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 14040 SW 91st Ter have?
Some of 14040 SW 91st Ter's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14040 SW 91st Ter currently offering any rent specials?
14040 SW 91st Ter isn't currently offering any rent specials.
Is 14040 SW 91st Ter pet-friendly?
No, 14040 SW 91st Ter is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Hammocks.
Does 14040 SW 91st Ter offer parking?
No, 14040 SW 91st Ter does not offer parking.
Does 14040 SW 91st Ter have units with washers and dryers?
Yes, 14040 SW 91st Ter offers units with in unit laundry.
Does 14040 SW 91st Ter have a pool?
Yes, 14040 SW 91st Ter has a pool.
Does 14040 SW 91st Ter have accessible units?
No, 14040 SW 91st Ter does not have accessible units.
Does 14040 SW 91st Ter have units with dishwashers?
No, 14040 SW 91st Ter does not have units with dishwashers.
Does 14040 SW 91st Ter have units with air conditioning?
Yes, 14040 SW 91st Ter has units with air conditioning.
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