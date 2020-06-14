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The Hammocks, FL
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10361 SW 150th Ct
Last updated June 8 2020 at 9:58 PM

10361 SW 150th Ct

10361 Southwest 150th Court · (786) 412-5689
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Location

10361 Southwest 150th Court, The Hammocks, FL 33196

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 13107 · Avail. now

$1,300

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
gym
Unit Amenities
air conditioning
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in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
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Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10361 SW 150th Ct have any available units?
10361 SW 150th Ct has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10361 SW 150th Ct have?
Some of 10361 SW 150th Ct's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10361 SW 150th Ct currently offering any rent specials?
10361 SW 150th Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 10361 SW 150th Ct pet-friendly?
No, 10361 SW 150th Ct is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in The Hammocks.
Does 10361 SW 150th Ct offer parking?
Yes, 10361 SW 150th Ct does offer parking.
Does 10361 SW 150th Ct have units with washers and dryers?
Yes, 10361 SW 150th Ct offers units with in unit laundry.
Does 10361 SW 150th Ct have a pool?
Yes, 10361 SW 150th Ct has a pool.
Does 10361 SW 150th Ct have accessible units?
No, 10361 SW 150th Ct does not have accessible units.
Does 10361 SW 150th Ct have units with dishwashers?
Yes, 10361 SW 150th Ct has units with dishwashers.
Does 10361 SW 150th Ct have units with air conditioning?
Yes, 10361 SW 150th Ct has units with air conditioning.
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