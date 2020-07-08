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420 BARCELONA DRIVE
Last updated May 8 2020 at 1:22 AM

420 BARCELONA DRIVE

420 Barcelona Drive · No Longer Available
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Location

420 Barcelona Drive, St. Petersburg, FL 33716

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
furnished
hardwood floors
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 420 BARCELONA DRIVE have any available units?
420 BARCELONA DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 420 BARCELONA DRIVE have?
Some of 420 BARCELONA DRIVE's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 420 BARCELONA DRIVE currently offering any rent specials?
420 BARCELONA DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 420 BARCELONA DRIVE pet-friendly?
No, 420 BARCELONA DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 420 BARCELONA DRIVE offer parking?
Yes, 420 BARCELONA DRIVE offers parking.
Does 420 BARCELONA DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 420 BARCELONA DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 420 BARCELONA DRIVE have a pool?
Yes, 420 BARCELONA DRIVE has a pool.
Does 420 BARCELONA DRIVE have accessible units?
No, 420 BARCELONA DRIVE does not have accessible units.
Does 420 BARCELONA DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 420 BARCELONA DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
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