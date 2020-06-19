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174 COQUINA BAY DRIVE
Last updated April 28 2020 at 7:28 AM

174 COQUINA BAY DRIVE

174 Coquina Bay Drive · (727) 741-1093
COVID-19 Update
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Location

174 Coquina Bay Drive, St. Petersburg, FL 33705
Coquina Key

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 174 · Avail. now

$1,495

Click to see floorplan

2 Bed · 3 Bath · 1538 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
ceiling fan
extra storage
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
extra storage
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 174 COQUINA BAY DRIVE have any available units?
174 COQUINA BAY DRIVE has a unit available for $1,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 174 COQUINA BAY DRIVE have?
Some of 174 COQUINA BAY DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 174 COQUINA BAY DRIVE currently offering any rent specials?
174 COQUINA BAY DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 174 COQUINA BAY DRIVE pet-friendly?
No, 174 COQUINA BAY DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 174 COQUINA BAY DRIVE offer parking?
No, 174 COQUINA BAY DRIVE does not offer parking.
Does 174 COQUINA BAY DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 174 COQUINA BAY DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 174 COQUINA BAY DRIVE have a pool?
No, 174 COQUINA BAY DRIVE does not have a pool.
Does 174 COQUINA BAY DRIVE have accessible units?
No, 174 COQUINA BAY DRIVE does not have accessible units.
Does 174 COQUINA BAY DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 174 COQUINA BAY DRIVE has units with dishwashers.
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