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153 POMPANO DRIVE SE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

153 POMPANO DRIVE SE

153 Pompano Drive Southeast · No Longer Available
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Location

153 Pompano Drive Southeast, St. Petersburg, FL 33705
Coquina Key

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
AVAILABLE NOVEMBER 1ST.....THIS 2/1, RECENTLY UPDATED CONDO FEATURES: AMAZING OPEN WATER VIEWS OFF THE 1 ST FLOOR PATIO UNIT, POLISHED CONCRETE FLOORING IN LIVING AREA (METALLIC EPOXY), DARK LAMINATE FLOORING IN BEDROOMS, MAPLE SHAKER CABINETS WITH GRANITE COUNTER TOPS, GLASS MOSAIC TILE BACKSPLASH, DESIGNER FIXTURES, UNDER COUNTER LED LIGHTING, STAINLESS APPLIANCES, NEW HURRICANE WINDOWS FOR ENERGY EFFICIENCY, OPEN FLOOR PLAN TO ENJOY THE SERENE LIVING SPACE, AND ALL THE AMENITIES OF RESORT LIVING. THE COMMUNITY IS SITUATED ON THE OPEN BAY OFF COQUINA KEY MINUTES FROM ALL OF THE HAPPENINGS OF DOWNTOWN ST. PETE. PETS WELCOMED WITH 2 PET MAX.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
limit: 2
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 153 POMPANO DRIVE SE have any available units?
153 POMPANO DRIVE SE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 153 POMPANO DRIVE SE have?
Some of 153 POMPANO DRIVE SE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 153 POMPANO DRIVE SE currently offering any rent specials?
153 POMPANO DRIVE SE is not currently offering any rent specials.
Is 153 POMPANO DRIVE SE pet-friendly?
Yes, 153 POMPANO DRIVE SE is pet friendly.
Does 153 POMPANO DRIVE SE offer parking?
No, 153 POMPANO DRIVE SE does not offer parking.
Does 153 POMPANO DRIVE SE have units with washers and dryers?
Yes, 153 POMPANO DRIVE SE offers units with in unit laundry.
Does 153 POMPANO DRIVE SE have a pool?
No, 153 POMPANO DRIVE SE does not have a pool.
Does 153 POMPANO DRIVE SE have accessible units?
No, 153 POMPANO DRIVE SE does not have accessible units.
Does 153 POMPANO DRIVE SE have units with dishwashers?
Yes, 153 POMPANO DRIVE SE has units with dishwashers.
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