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1250 S 13TH AVE
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

1250 S 13TH AVE

1250 13th Avenue South · No Longer Available
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Location

1250 13th Avenue South, St. Petersburg, FL 33705
Thirteenth Steet Heights

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pool
garage
hot tub
BEAUTIFUL, NEWLY REMODELED ONE STORY 4 BEDROOM 3.5 BATH HOME WITH NEWER APPLIANCES AND FURNITURE. HUGE MASTER BEDROOM WITH 2 SINKS, LARGE TUB, AND SHOWER. OPEN KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, MARBLE AND HARDWOOD FLOORS, LARGE LIVING AREA. PRIVATE BACKYARD WITH A POOL AND A HOT TUB. 2 CAR GARAGE. MINUTES AWAY FROM THE BEACH, SHOPS, RESTAURANTS, CASINOS AND FORT LAUDERDALE INTERNATIONAL AIRPORT. GREAT LAYOUT CAN ACCOMMODATE 2 FAMILIES. CALL OR TEXT LISTING AGENT FOR INQUIRIES AND QUESTIONS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1250 S 13TH AVE have any available units?
1250 S 13TH AVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 1250 S 13TH AVE have?
Some of 1250 S 13TH AVE's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1250 S 13TH AVE currently offering any rent specials?
1250 S 13TH AVE is not currently offering any rent specials.
Is 1250 S 13TH AVE pet-friendly?
No, 1250 S 13TH AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in St. Petersburg.
Does 1250 S 13TH AVE offer parking?
Yes, 1250 S 13TH AVE offers parking.
Does 1250 S 13TH AVE have units with washers and dryers?
No, 1250 S 13TH AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1250 S 13TH AVE have a pool?
Yes, 1250 S 13TH AVE has a pool.
Does 1250 S 13TH AVE have accessible units?
No, 1250 S 13TH AVE does not have accessible units.
Does 1250 S 13TH AVE have units with dishwashers?
Yes, 1250 S 13TH AVE has units with dishwashers.
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