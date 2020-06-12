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Safety Harbor, FL
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2959 SHORE DRIVE
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

2959 SHORE DRIVE

2959 Shore Drive · (727) 422-5505
COVID-19 Update
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Location

2959 Shore Drive, Safety Harbor, FL 34695

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,225

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath · 851 sqft

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Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
range
refrigerator
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Property Amenities
on-site laundry
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SMOKING IS PROHIBITED!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2959 SHORE DRIVE have any available units?
2959 SHORE DRIVE has a unit available for $1,225 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 2959 SHORE DRIVE have?
Some of 2959 SHORE DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2959 SHORE DRIVE currently offering any rent specials?
2959 SHORE DRIVE isn't currently offering any rent specials.
Is 2959 SHORE DRIVE pet-friendly?
No, 2959 SHORE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Safety Harbor.
Does 2959 SHORE DRIVE offer parking?
No, 2959 SHORE DRIVE does not offer parking.
Does 2959 SHORE DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 2959 SHORE DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 2959 SHORE DRIVE have a pool?
No, 2959 SHORE DRIVE does not have a pool.
Does 2959 SHORE DRIVE have accessible units?
No, 2959 SHORE DRIVE does not have accessible units.
Does 2959 SHORE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 2959 SHORE DRIVE has units with dishwashers.
Does 2959 SHORE DRIVE have units with air conditioning?
Yes, 2959 SHORE DRIVE has units with air conditioning.
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