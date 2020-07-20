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Polk County, FL
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14237 NATURES RESERVE DRIVE
Last updated July 29 2019 at 7:37 AM

14237 NATURES RESERVE DRIVE

14237 Natures Reserve Dr · No Longer Available
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Location

14237 Natures Reserve Dr, Polk County, FL 33547

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
range
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have any available units?
14237 NATURES RESERVE DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Polk County, FL.
What amenities does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have?
Some of 14237 NATURES RESERVE DRIVE's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14237 NATURES RESERVE DRIVE currently offering any rent specials?
14237 NATURES RESERVE DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 14237 NATURES RESERVE DRIVE pet-friendly?
No, 14237 NATURES RESERVE DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Polk County.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE offer parking?
Yes, 14237 NATURES RESERVE DRIVE offers parking.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have units with washers and dryers?
No, 14237 NATURES RESERVE DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have a pool?
Yes, 14237 NATURES RESERVE DRIVE has a pool.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have accessible units?
No, 14237 NATURES RESERVE DRIVE does not have accessible units.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 14237 NATURES RESERVE DRIVE has units with dishwashers.
Does 14237 NATURES RESERVE DRIVE have units with air conditioning?
No, 14237 NATURES RESERVE DRIVE does not have units with air conditioning.
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