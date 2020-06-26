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Pinellas Park, FL
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6643 83RD AVENUE N
Last updated June 15 2019 at 11:12 AM

6643 83RD AVENUE N

6643 83rd Avenue North · No Longer Available
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Location

6643 83rd Avenue North, Pinellas Park, FL 33781

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6643 83RD AVENUE N have any available units?
6643 83RD AVENUE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pinellas Park, FL.
What amenities does 6643 83RD AVENUE N have?
Some of 6643 83RD AVENUE N's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6643 83RD AVENUE N currently offering any rent specials?
6643 83RD AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 6643 83RD AVENUE N pet-friendly?
No, 6643 83RD AVENUE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas Park.
Does 6643 83RD AVENUE N offer parking?
Yes, 6643 83RD AVENUE N offers parking.
Does 6643 83RD AVENUE N have units with washers and dryers?
Yes, 6643 83RD AVENUE N offers units with in unit laundry.
Does 6643 83RD AVENUE N have a pool?
Yes, 6643 83RD AVENUE N has a pool.
Does 6643 83RD AVENUE N have accessible units?
No, 6643 83RD AVENUE N does not have accessible units.
Does 6643 83RD AVENUE N have units with dishwashers?
Yes, 6643 83RD AVENUE N has units with dishwashers.
Does 6643 83RD AVENUE N have units with air conditioning?
No, 6643 83RD AVENUE N does not have units with air conditioning.
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