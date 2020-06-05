All apartments in Pinecrest
Find more places like 7300 SW 121st St.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pinecrest, FL
/
7300 SW 121st St
Last updated June 5 2020 at 8:16 PM

7300 SW 121st St

7300 Southwest 121st Street · (786) 547-2705
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pinecrest
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

7300 Southwest 121st Street, Pinecrest, FL 33156
Pinecrest

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,800

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
BEAUTIFUL HOME IN PINECREST, VERY HARD TO COME BY A TRUE JEWEL, 4/3 PICTURE PERFECT FAMILY HOME IN CENTRAL PINECREST! GORGEOUSLY UPDATED WITH IMPACT GLASS DOORS, PLANTATION SHUTTERS, BEAUTIFUL BAMBOO WOOD FLOORS, GRANITE COUNTER TOPS, CROWN MOLDINGS, RECESSED LIGHTING, BUILT-INS, UPDATED BATHS, SS APPLIANCES AND MORE. WONDERFUL OPEN LAYOUT WITH TONS OF LIGHT. WELL LANDSCAPED BACKYARD/POOL/COVERED PATIO AREA. WALKING DISTANCE TO ALL 3 PALMETTO SCHOOLS! 2012 AC SYSTEM. JUST BRING YOUR PERSONAL BELONGINGS! NO PETS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7300 SW 121st St have any available units?
7300 SW 121st St has a unit available for $5,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7300 SW 121st St have?
Some of 7300 SW 121st St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7300 SW 121st St currently offering any rent specials?
7300 SW 121st St isn't currently offering any rent specials.
Is 7300 SW 121st St pet-friendly?
No, 7300 SW 121st St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinecrest.
Does 7300 SW 121st St offer parking?
Yes, 7300 SW 121st St does offer parking.
Does 7300 SW 121st St have units with washers and dryers?
Yes, 7300 SW 121st St offers units with in unit laundry.
Does 7300 SW 121st St have a pool?
Yes, 7300 SW 121st St has a pool.
Does 7300 SW 121st St have accessible units?
No, 7300 SW 121st St does not have accessible units.
Does 7300 SW 121st St have units with dishwashers?
Yes, 7300 SW 121st St has units with dishwashers.
Does 7300 SW 121st St have units with air conditioning?
Yes, 7300 SW 121st St has units with air conditioning.
Have a question for 7300 SW 121st St?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Pinecrest 1 BedroomsPinecrest 2 Bedrooms
Pinecrest Apartments with BalconyPinecrest Apartments with Garage
Pinecrest Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLLauderhill, FLMiami Shores, FLBay Harbor Islands, FLBrownsville, FLCountry Walk, FL
Pinewood, FLLauderdale-by-the-Sea, FLMiami Springs, FLWestchester, FLSurfside, FLCooper City, FLMiami Lakes, FLOjus, FLBroadview Park, FLOlympia Heights, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity