All apartments in Pinecrest
Find more places like 10130 SW 75 PL.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Pinecrest, FL
/
10130 SW 75 PL
Last updated June 9 2020 at 6:50 AM

10130 SW 75 PL

10130 Southwest 75th Place · (786) 486-7414
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Pinecrest
See all
1 Bedrooms
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Garage
See all
Apartments with Washer-Dryer
See all

Location

10130 Southwest 75th Place, Pinecrest, FL 33156
Pinecrest

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 10130 · Avail. now

$6,700

Click to see floorplan

4 Bed · 4 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
UNIQUE OPPORTUNITY TO RENT THIS EXQUISITE 4/3.5 HOME WITH PRIVATE POOL & 2 CAR GARAGE. IT IS LOCATED IN THE EXCLUSIVE FRENCH VILLAGE COMMUNITY OF PINECREST CITY. FEATURES GOURMET KITCHEN WITH VIKING APPLIANCES & CORIAN COUNTER TOPS, MARBLE FLOORS, IMPACT GLASS DOORS & WINDOWS, MANY OTHER GREAT FEATURES INCLUDING PINECREST & PALMETTO SCHOOLS. IT IS JUST 1 MIN AWAY FROM PALMETTO EXPRESSWAY (826 EXPRESSWAY) THAT CONNECTS YOU IN MINUTES TO MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT, DOWNTOWN MIAMI & THE BEACHES.POOL AND LANDSCAPING WEEKLY SERVICES ARE INCLUDED IN THE RENTAL PRICE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10130 SW 75 PL have any available units?
10130 SW 75 PL has a unit available for $6,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10130 SW 75 PL have?
Some of 10130 SW 75 PL's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10130 SW 75 PL currently offering any rent specials?
10130 SW 75 PL isn't currently offering any rent specials.
Is 10130 SW 75 PL pet-friendly?
No, 10130 SW 75 PL is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinecrest.
Does 10130 SW 75 PL offer parking?
Yes, 10130 SW 75 PL does offer parking.
Does 10130 SW 75 PL have units with washers and dryers?
Yes, 10130 SW 75 PL offers units with in unit laundry.
Does 10130 SW 75 PL have a pool?
Yes, 10130 SW 75 PL has a pool.
Does 10130 SW 75 PL have accessible units?
No, 10130 SW 75 PL does not have accessible units.
Does 10130 SW 75 PL have units with dishwashers?
Yes, 10130 SW 75 PL has units with dishwashers.
Does 10130 SW 75 PL have units with air conditioning?
No, 10130 SW 75 PL does not have units with air conditioning.
Have a question for 10130 SW 75 PL?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Similar Pages

Pinecrest 1 BedroomsPinecrest 2 Bedrooms
Pinecrest Apartments with BalconyPinecrest Apartments with Garage
Pinecrest Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLDavie, FLPompano Beach, FLHollywood, FLHialeah, FL
Sunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLTamarac, FLCoral Gables, FLLauderhill, FLMiami Shores, FLBay Harbor Islands, FLBrownsville, FLCountry Walk, FL
Pinewood, FLLauderdale-by-the-Sea, FLMiami Springs, FLWestchester, FLSurfside, FLCooper City, FLMiami Lakes, FLOjus, FLBroadview Park, FLOlympia Heights, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity