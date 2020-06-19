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9650 Northwest 2nd Street
Last updated June 19 2020 at 2:47 PM

9650 Northwest 2nd Street

9650 Northwest 2nd Street · (786) 592-2443
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Location

9650 Northwest 2nd Street, Pembroke Pines, FL 33024

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 4206 · Avail. now

$1,680

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2 Bed · 2 Bath · 1247 sqft

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Amenities

patio / balcony
carpet
Unit Amenities
carpet
patio / balcony
Property Amenities
9650 Northwest 2nd Street Apt #4206, PEMBROKE PINES, FL 33024 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Linda Castanon, Real Estate Empire, (786) 592-2443. Available from: 06/19/2020. Pets: allowed. DO NOT MISS THIS BEAUTIFUL AND SPACIOUS 2 BEDROOMS, 2 BATHS , RELAXING WATER VIEW FROM YOUR BALCONY. CERAMIC FLOOR ALL OVER, NONE A CARPET FOR YOUR CONVENIENCE. VERY WELL LOCATED, E-Z TO EXIT TO ALL MAJOR WAYS, ENTERTAINMENTS, SCHOOLS AND MUCH MORE. VERY CLEAN AND BRIGHT FROM ENTRANCE TO THE PATIO. THIS UNIT HAS 2 CARS PORT, AND 1 CAR ASSIGNED. TAKE A LOOK AT IT , YOU'D BE GLAD YOU DID !!! [ Published 19-Jun-20 / ID 3593271 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9650 Northwest 2nd Street have any available units?
9650 Northwest 2nd Street has a unit available for $1,680 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
Is 9650 Northwest 2nd Street currently offering any rent specials?
9650 Northwest 2nd Street isn't currently offering any rent specials.
Is 9650 Northwest 2nd Street pet-friendly?
No, 9650 Northwest 2nd Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 9650 Northwest 2nd Street offer parking?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not offer parking.
Does 9650 Northwest 2nd Street have units with washers and dryers?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not offer units with in unit laundry.
Does 9650 Northwest 2nd Street have a pool?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not have a pool.
Does 9650 Northwest 2nd Street have accessible units?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not have accessible units.
Does 9650 Northwest 2nd Street have units with dishwashers?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not have units with dishwashers.
Does 9650 Northwest 2nd Street have units with air conditioning?
No, 9650 Northwest 2nd Street does not have units with air conditioning.
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