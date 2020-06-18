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Palmetto Bay, FL
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8151 SW 143rd St
Last updated June 14 2020 at 2:09 AM

8151 SW 143rd St

8151 Southwest 143rd Street · (305) 389-0720
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Location

8151 Southwest 143rd Street, Palmetto Bay, FL 33158
Palmetto Bay

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$6,500

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4 Bed · 3 Bath

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Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
oven
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8151 SW 143rd St have any available units?
8151 SW 143rd St has a unit available for $6,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8151 SW 143rd St have?
Some of 8151 SW 143rd St's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8151 SW 143rd St currently offering any rent specials?
8151 SW 143rd St isn't currently offering any rent specials.
Is 8151 SW 143rd St pet-friendly?
No, 8151 SW 143rd St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palmetto Bay.
Does 8151 SW 143rd St offer parking?
Yes, 8151 SW 143rd St does offer parking.
Does 8151 SW 143rd St have units with washers and dryers?
No, 8151 SW 143rd St does not offer units with in unit laundry.
Does 8151 SW 143rd St have a pool?
Yes, 8151 SW 143rd St has a pool.
Does 8151 SW 143rd St have accessible units?
No, 8151 SW 143rd St does not have accessible units.
Does 8151 SW 143rd St have units with dishwashers?
Yes, 8151 SW 143rd St has units with dishwashers.
Does 8151 SW 143rd St have units with air conditioning?
No, 8151 SW 143rd St does not have units with air conditioning.
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