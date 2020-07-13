All apartments in Palm Beach County
Find more places like 8057 Aberdeen Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Palm Beach County, FL
/
8057 Aberdeen Drive
Last updated June 12 2020 at 6:26 PM

8057 Aberdeen Drive

8057 Aberdeen Drive · (561) 818-7880
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.

Location

8057 Aberdeen Drive, Palm Beach County, FL 33472
Aberdeen

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 202 · Avail. now

$2,200

2 Bed · 2 Bath · 1403 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
air conditioning
microwave
internet access
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
internet access
PERFECT CONDO WITH GORGEOUS VIEWS! UPDATED KITCHEN AND BATHS WITH NEWER AC AND HOT WATER HEATER 2016, ALSO WASHER & DRYER IN UNIT NEWER AS WELL. Queen size bed in guest bedroom, King in master.TRIPLE PLAY IS INCLUDED WHICH IS INTERNET, PHONE AND CABLE WITH EXTRA CHANNELS SUCH AS HBO AND SHOWTIME. COMPLETELY FURNISHED WITH DISHES, LINENS, VACUUM AND TVS. GORGEOUS VIEW! MEMBERSHIP IS NOT INCLUDED IN THIS UNIT. IF YOU ARE LOOKING TO BELONG TO THE CLUB THERE ARE SEVERAL OPTIONS. GREAT LOCATION IN BOYNTON BEACH. CLOSE TO TURNPIKE AND 95.. THIS UNIT IS ON LAKE AND GOLF COURSE. ALSO AVAILABLE FOR 6 MONTHS AT A DIFFERENT RATE. GREAT PLACE TO LIVE! GREAT LOCATION IN BOYNTON BEACH!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8057 Aberdeen Drive have any available units?
8057 Aberdeen Drive has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 8057 Aberdeen Drive have?
Some of 8057 Aberdeen Drive's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8057 Aberdeen Drive currently offering any rent specials?
8057 Aberdeen Drive is not currently offering any rent specials.
Is 8057 Aberdeen Drive pet-friendly?
No, 8057 Aberdeen Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 8057 Aberdeen Drive offer parking?
No, 8057 Aberdeen Drive does not offer parking.
Does 8057 Aberdeen Drive have units with washers and dryers?
Yes, 8057 Aberdeen Drive offers units with in unit laundry.
Does 8057 Aberdeen Drive have a pool?
No, 8057 Aberdeen Drive does not have a pool.
Does 8057 Aberdeen Drive have accessible units?
No, 8057 Aberdeen Drive does not have accessible units.
Does 8057 Aberdeen Drive have units with dishwashers?
Yes, 8057 Aberdeen Drive has units with dishwashers.
Does 8057 Aberdeen Drive have units with air conditioning?
Yes, 8057 Aberdeen Drive has units with air conditioning.
Interested in 8057 Aberdeen Drive?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Waterford Bay
200 NE 20th St
Boca Raton, FL 33431
Gateway Club
3930 Max Pl
Boynton Beach, FL 33436
Verona at Boynton Beach
1575 SW 8th St
Boynton Beach, FL 33426
Parkline Palm Beaches
591 Evernia Street
West Palm Beach, FL 33401
SofA Downtown Luxury Apartments
151 SE 3rd Ave
Delray Beach, FL 33483
Ibis Reserve
8300 Ibis Reserve Cir
West Palm Beach, FL 33412
Seasons704
4970 Haverhill Commons Cir
West Palm Beach, FL 33417
Quaye at Palm Beach Gardens
10000 S Gardens Dr
Palm Beach Gardens, FL 33418

Similar Pages

Palm Beach County Pet Friendly Places
Miami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLPort St. Lucie, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FL
Pompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLJupiter Farms, FLJupiter, FLHighland Beach, FLWellington, FLThe Acreage, FLGreenacres, FL
Tequesta, FLAtlantis, FLPalm Springs, FLLoxahatchee Groves, FLRoyal Palm Beach, FLParkland, FLPalm Beach, FLRiviera Beach, FLDeerfield Beach, FLLantana, FLLake Worth, FLNorth Palm Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity