All apartments in Palm Beach County
Find more places like 503 Mansfield L.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Palm Beach County, FL
/
503 Mansfield L
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

503 Mansfield L

503 Mansfield East · No Longer Available
Report This Listing

Location

503 Mansfield East, Palm Beach County, FL 33434
Century Village West

Amenities

patio / balcony
dishwasher
walk in closets
pool
elevator
clubhouse
Unit Amenities
carpet
dishwasher
extra storage
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
elevator
pool
CORNER UNIT LOCATED ON THE THIRD FLOOR BUILDING WITH ELEVATOR. APARTMENT IS RENTED FURNISHED OR UNFURNISHED $ 1,150 MONTHLY. 1 BEDROOM AND 1.5 BATHS WITH SHOWER. LARGE ENCLOSED BALCONY WITH EXTRA STORAGE. UNIT IS EQUIPPED WITH KITCHEN UTILITIES (DISHES, CUPS, GLASSES, TOASTER Etc.) CARPET FLOOR THROUGHOUT ENTIRE UNIT. INCLUDES WALK-IN CLOSET. EXTRA STORAGE FURNITURE INCLUDED. ENJOY ALL THE CLUBHOUSE AMENITIES, SOCIAL ACTIVITIES AND COMMUNITY BUS SERVICES.
GATED COMMUNITY WITH 24 HOURS GUARD AND SECURITY. ASKING FOR FIRST MONTH, LAST AND SECURITY DEPOSIT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 503 Mansfield L have any available units?
503 Mansfield L doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Beach County, FL.
What amenities does 503 Mansfield L have?
Some of 503 Mansfield L's amenities include patio / balcony, dishwasher, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 503 Mansfield L currently offering any rent specials?
503 Mansfield L is not currently offering any rent specials.
Is 503 Mansfield L pet-friendly?
No, 503 Mansfield L is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 503 Mansfield L offer parking?
No, 503 Mansfield L does not offer parking.
Does 503 Mansfield L have units with washers and dryers?
No, 503 Mansfield L does not offer units with in unit laundry.
Does 503 Mansfield L have a pool?
Yes, 503 Mansfield L has a pool.
Does 503 Mansfield L have accessible units?
No, 503 Mansfield L does not have accessible units.
Does 503 Mansfield L have units with dishwashers?
Yes, 503 Mansfield L has units with dishwashers.
Does 503 Mansfield L have units with air conditioning?
No, 503 Mansfield L does not have units with air conditioning.
Helpful Articles
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Lower Your Rent With This Sample Letter to Landlord
Need a Roommate Agreement? (Template)
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
How to Break a Lease Without a Penalty or with Minimal Losses
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

TGM Oceana
2519 N Ocean Blvd
Boca Raton, FL 33431
Savannah Place
22356 Calibre Ct
Boca Raton, FL 33433
The Reserve at Ashley Lake
5217 Cedar Lake Dr
Boynton Beach, FL 33437
Royal Poinciana South
333 Sunset Avenue
Palm Beach, FL 33480
Ibis Reserve
8300 Ibis Reserve Cir
West Palm Beach, FL 33412
One Boynton
1351 S Federal Hwy
Boynton Beach, FL 33435
Vue at 1400
1400 Village Blvd
West Palm Beach, FL 33409
The Hamptons at Palm Beach Gardens
4045 Central Gardens Way
Palm Beach Gardens, FL 33418

Similar Pages

Palm Beach County Pet Friendly Places
Miami-Dade County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLFort Lauderdale, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FLPort St. Lucie, FLBoynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FL
Pompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FLDoral, FLCoconut Creek, FLJupiter Farms, FLJupiter, FLHighland Beach, FLWellington, FLThe Acreage, FLGreenacres, FL
Tequesta, FLAtlantis, FLPalm Springs, FLLoxahatchee Groves, FLRoyal Palm Beach, FLParkland, FLPalm Beach, FLRiviera Beach, FLDeerfield Beach, FLLantana, FLLake Worth, FLNorth Palm Beach, FL

Apartments Near Colleges

Atlantic Technical CollegeBroward College
Carlos Albizu University-MiamiKeiser University-Ft Lauderdale
Miami Dade College