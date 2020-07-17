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Palm Beach County, FL
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10875 Old Bridgeport Lane
Last updated July 1 2020 at 11:42 PM

10875 Old Bridgeport Lane

10875 Old Bridgeport Lane · (561) 703-4476
COVID-19 Update
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Location

10875 Old Bridgeport Lane, Palm Beach County, FL 33498
Lakes at Boca Raton

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,500

4 Bed · 3 Bath · 2330 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
cable included
parking
gym
Unit Amenities
cable included
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
basketball court
gym
parking
playground
pool
bbq/grill
tennis court
VACANT AND READY, FRESHLY PAINTED TWO STORY SCREENED POOL HOME WITH WATERVIEW FROM 2ND BEDROOM. NO NEIGHBORS BEHIND, LANDLORD CURRENTLY UPGRADING HOME WITH NEW FLOORING AND MORE! S.S. APPLIANCES, NICE SIZED MASTER BEDROOM LOCATED ON FIRST FLOOR OVERLOOKING POOL WITH HUGE MASTER BATHROOM ATTACHED. 3 BEDROOMS UPSTAIRS, NO CARPET. OWNER PAYS POOL & LANDSCAPING. LAKES AT BOCA RATON OFFERS A RESORT STYLED POOL, FITNESS CENTER, PLAYGROUND, PICNIC/BBQ AREA, BASKETBALL COURTS, DESIGNATED SOCCER FIELD, AND TENNIS COURTS. BASIC CABLE INCLUDED

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10875 Old Bridgeport Lane have any available units?
10875 Old Bridgeport Lane has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 10875 Old Bridgeport Lane have?
Some of 10875 Old Bridgeport Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10875 Old Bridgeport Lane currently offering any rent specials?
10875 Old Bridgeport Lane is not currently offering any rent specials.
Is 10875 Old Bridgeport Lane pet-friendly?
No, 10875 Old Bridgeport Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Palm Beach County.
Does 10875 Old Bridgeport Lane offer parking?
Yes, 10875 Old Bridgeport Lane offers parking.
Does 10875 Old Bridgeport Lane have units with washers and dryers?
Yes, 10875 Old Bridgeport Lane offers units with in unit laundry.
Does 10875 Old Bridgeport Lane have a pool?
Yes, 10875 Old Bridgeport Lane has a pool.
Does 10875 Old Bridgeport Lane have accessible units?
No, 10875 Old Bridgeport Lane does not have accessible units.
Does 10875 Old Bridgeport Lane have units with dishwashers?
Yes, 10875 Old Bridgeport Lane has units with dishwashers.
Does 10875 Old Bridgeport Lane have units with air conditioning?
No, 10875 Old Bridgeport Lane does not have units with air conditioning.
Interested in 10875 Old Bridgeport Lane?
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