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12001 SW 274th Street
Last updated June 30 2020 at 4:50 AM

12001 SW 274th Street

12001 Southwest 274th Street · (954) 636-7993
COVID-19 Update
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Location

12001 Southwest 274th Street, Miami-Dade County, FL 33032

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,100

4 Bed · 3 Bath · 1727 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
pet friendly
garage
air conditioning
range
Unit Amenities
air conditioning
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
garage
SPACIOUS 4 BEDROOM, 3 BATH, 2 CAR GARAGE SINGLE FAMILY HOME IN GUARD GATED COMMUNITY. FEATURES LARGE YARD, TILE FLOORS AND CENTRAL A/C. ONE PET ALLOWED, NO SIZE RESTRICTIONS (NO AGGRESSIVE BREED) - $250 NON-REFUNDABLE PET FEE APPLIES. TENANT RESPONSIBLE FOR ALL UTILITIES, INCLUDING WATER/SEWER/TRASH AND LAWN SERVICE. FIRST AND LAST MONTH RENT PLUS ONE MONTH SECURITY DEPOSIT REQUIRED TO MOVE IN. ASSOCIATION APPROVAL PROCESS CAN TAKE UP TO 30 DAYS.

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12001 SW 274th Street have any available units?
12001 SW 274th Street has a unit available for $2,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 12001 SW 274th Street have?
Some of 12001 SW 274th Street's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12001 SW 274th Street currently offering any rent specials?
12001 SW 274th Street is not currently offering any rent specials.
Is 12001 SW 274th Street pet-friendly?
Yes, 12001 SW 274th Street is pet friendly.
Does 12001 SW 274th Street offer parking?
Yes, 12001 SW 274th Street offers parking.
Does 12001 SW 274th Street have units with washers and dryers?
No, 12001 SW 274th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 12001 SW 274th Street have a pool?
No, 12001 SW 274th Street does not have a pool.
Does 12001 SW 274th Street have accessible units?
No, 12001 SW 274th Street does not have accessible units.
Does 12001 SW 274th Street have units with dishwashers?
No, 12001 SW 274th Street does not have units with dishwashers.
Does 12001 SW 274th Street have units with air conditioning?
Yes, 12001 SW 274th Street has units with air conditioning.
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