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Lutz, FL
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3332 Mapleridge Dr.
Last updated March 11 2020 at 11:31 AM

3332 Mapleridge Dr.

3332 Mapleridge Drive · No Longer Available
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Location

3332 Mapleridge Drive, Lutz, FL 33558

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
bathtub
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
LUTZ! BEAUTIFUL! GATED COMMUNITY. WITH POND VIEWS! - This is a gorgeous home and will not last long. This home is currently being enjoyed by tenants and will be available 2/15. I will be happy to show you the home with at least 24 hour notice.

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(RLNE2197555)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3332 Mapleridge Dr. have any available units?
3332 Mapleridge Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lutz, FL.
What amenities does 3332 Mapleridge Dr. have?
Some of 3332 Mapleridge Dr.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3332 Mapleridge Dr. currently offering any rent specials?
3332 Mapleridge Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 3332 Mapleridge Dr. pet-friendly?
Yes, 3332 Mapleridge Dr. is pet friendly.
Does 3332 Mapleridge Dr. offer parking?
No, 3332 Mapleridge Dr. does not offer parking.
Does 3332 Mapleridge Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 3332 Mapleridge Dr. offers units with in unit laundry.
Does 3332 Mapleridge Dr. have a pool?
No, 3332 Mapleridge Dr. does not have a pool.
Does 3332 Mapleridge Dr. have accessible units?
No, 3332 Mapleridge Dr. does not have accessible units.
Does 3332 Mapleridge Dr. have units with dishwashers?
No, 3332 Mapleridge Dr. does not have units with dishwashers.
Does 3332 Mapleridge Dr. have units with air conditioning?
No, 3332 Mapleridge Dr. does not have units with air conditioning.
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