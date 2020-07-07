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Lighthouse Point, FL
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2371 Vintage Dr
Last updated July 7 2020 at 10:20 PM

2371 Vintage Dr

2371 Vintage Drive · No Longer Available
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Location

2371 Vintage Drive, Lighthouse Point, FL 33064

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
new construction
Unit Amenities
bathtub
cable included
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
dog park
on-site laundry
parking
pool
garage
new construction
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2371 Vintage Dr have any available units?
2371 Vintage Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Lighthouse Point, FL.
What amenities does 2371 Vintage Dr have?
Some of 2371 Vintage Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2371 Vintage Dr currently offering any rent specials?
2371 Vintage Dr is not currently offering any rent specials.
Is 2371 Vintage Dr pet-friendly?
Yes, 2371 Vintage Dr is pet friendly.
Does 2371 Vintage Dr offer parking?
Yes, 2371 Vintage Dr offers parking.
Does 2371 Vintage Dr have units with washers and dryers?
Yes, 2371 Vintage Dr offers units with in unit laundry.
Does 2371 Vintage Dr have a pool?
Yes, 2371 Vintage Dr has a pool.
Does 2371 Vintage Dr have accessible units?
No, 2371 Vintage Dr does not have accessible units.
Does 2371 Vintage Dr have units with dishwashers?
Yes, 2371 Vintage Dr has units with dishwashers.
Does 2371 Vintage Dr have units with air conditioning?
No, 2371 Vintage Dr does not have units with air conditioning.
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