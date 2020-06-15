All apartments in Largo
Find more places like 11201 122ND AVENUE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Largo, FL
/
11201 122ND AVENUE
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

11201 122ND AVENUE

11201 122nd Avenue North · (727) 463-9157
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Largo
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

11201 122nd Avenue North, Largo, FL 33778

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 209 · Avail. now

$1,195

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 960 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
extra storage
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
pool
*FURNISHED or UNFURNISHED GROUND FLOOR UNIT-BRING YOUR PET*AVAILABLE NOW~GREAT LOCATION~TURN-KEY~2 POOLS~(small dog allowed)AND JUST 4miles TO BELLEAIR CAUSEWAY, 5MILES TO INDIAN ROCKS BCH, OR 8MILES TO THE #1 RATED CLEARWATER BEACH. 3 Mon Min. or Long Term- EASY ACCESS & CONVENIENT 1ST FLOOR, 2BED/2FULL BATH FULLY FURNISHED UNIT WITH WASHER/DRYER and NEW AC & NEW Dishwasher. Each bedroom has a queen size bed. there is a SCREENED IN PORCH WITH NICE VIEWS OF GREENERY, PRIVACY OF NO NEIGHBORS LOOKING INTO YOUR AREA, ADDITIONAL STORAGE/TOOL BENCH ROOM. PARK RIGHT IN FRONT OF YOUR UNIT. Advertised price based on a 12 month lease- PLEASE INQUIRE ON PRICING FOR SPECIFIC MONTHS WANTED & LENGTH OF LEASE DESIRED-ALL LEASE'S LESS THAN 6 MONTHS 1 DAY HAVE A 13% TAX- >> $50condo application required+ $75credit check)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11201 122ND AVENUE have any available units?
11201 122ND AVENUE has a unit available for $1,195 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 11201 122ND AVENUE have?
Some of 11201 122ND AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11201 122ND AVENUE currently offering any rent specials?
11201 122ND AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 11201 122ND AVENUE pet-friendly?
Yes, 11201 122ND AVENUE is pet friendly.
Does 11201 122ND AVENUE offer parking?
No, 11201 122ND AVENUE does not offer parking.
Does 11201 122ND AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 11201 122ND AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 11201 122ND AVENUE have a pool?
Yes, 11201 122ND AVENUE has a pool.
Does 11201 122ND AVENUE have accessible units?
No, 11201 122ND AVENUE does not have accessible units.
Does 11201 122ND AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 11201 122ND AVENUE has units with dishwashers.
Does 11201 122ND AVENUE have units with air conditioning?
Yes, 11201 122ND AVENUE has units with air conditioning.
Have a question for 11201 122ND AVENUE?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Charleston on 66
12700 66th Street N.
Largo, FL 33773
Silver Palms Apartments
221 Lake Ave NE
Largo, FL 33771
Park Village Apartments
11300 66th St
Largo, FL 33773
The Boulevard
2098 Seminole Blvd
Largo, FL 33778
Enclave on East
3660 E Bay Dr
Largo, FL 33771
Forest Creek
13500 Rodgers Ave
Largo, FL 33771
Waterchase
401 Rosery Rd NE
Largo, FL 33770
Somerset
12800 Vonn Rd
Largo, FL 33774

Similar Pages

Largo 1 BedroomsLargo 2 Bedrooms
Largo Dog Friendly ApartmentsLargo Pet Friendly Places
Largo Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Palm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FLSpring Hill, FLLutz, FL
Land O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FLEgypt Lake-Leto, FLSeminole, FLCarrollwood, FLTrinity, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main CampusAltierus Career College-Tampa
University of South Florida-St Petersburg
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity