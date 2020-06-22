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Land O' Lakes, FL
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23629 Estero Ct
Last updated February 22 2020 at 8:52 AM

23629 Estero Ct

23629 Estero Court · No Longer Available
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Location

23629 Estero Court, Land O' Lakes, FL 34639
Plantation Palms

Amenities

hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
hardwood floors
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
pool
garage
BEAUTIFUL 3 BEDROOM/ 2 BATHROOM PLUS A DEN/OFFICE GOLF COURSE FRONTAGE POOL HOME IN THE GATED PLANTATION PALMS WITH A 3 CAR GARAGE - OWNER WILL INCLUDE LAWN AND POOL SERVICE. ADDITIONAL DEN CAN BE USED AS A 4th BEDROOM EASILY. TILE AND WOOD FLOORS THROUGHOUT. UPGRADES GALORE! OPEN FLOOR PLAN WITH EAT IN KITCHEN, SEPARATE FORMAL LIVING/DINING AREA AND ALL KITCHEN APPLIANCES INCLUDED. LARGE MASTER SUITE WITH TERRIFIC MASTER BATH! WALK IN SHOWER AND GARDEN TUB! LOCATED CLOSE TO SCHOOLS, RESTAURANTS, SHOPPING & HIGHWAYS. DOGS ALLOWED UP TO 10LBS- NO CATS!!! BREED RESTRICTED! NON-REFUNDABLE PET FEE IS ASSESSED FOR ONE PET. OWNER RESERVES THE RIGHT TO CHARGE ADDITIONAL FEES FOR ADDITIONAL PETS AND WEIGHT/SIZE OF PET. *** rent will include lawn mowing, Edging, trimming landscaping, Pool chemicals and Pool Cleaning services*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 23629 Estero Ct have any available units?
23629 Estero Ct doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Land O' Lakes, FL.
What amenities does 23629 Estero Ct have?
Some of 23629 Estero Ct's amenities include hardwood floors, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 23629 Estero Ct currently offering any rent specials?
23629 Estero Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 23629 Estero Ct pet-friendly?
Yes, 23629 Estero Ct is pet friendly.
Does 23629 Estero Ct offer parking?
Yes, 23629 Estero Ct does offer parking.
Does 23629 Estero Ct have units with washers and dryers?
No, 23629 Estero Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 23629 Estero Ct have a pool?
Yes, 23629 Estero Ct has a pool.
Does 23629 Estero Ct have accessible units?
No, 23629 Estero Ct does not have accessible units.
Does 23629 Estero Ct have units with dishwashers?
No, 23629 Estero Ct does not have units with dishwashers.
Does 23629 Estero Ct have units with air conditioning?
Yes, 23629 Estero Ct has units with air conditioning.
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