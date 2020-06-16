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Land O' Lakes, FL
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1402 Avonwood Ct
Last updated April 6 2020 at 7:28 AM

1402 Avonwood Ct

1402 Avonwood Court · (978) 319-8223
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Location

1402 Avonwood Court, Land O' Lakes, FL 33559
Oak Grove

Price and availability

INFO PROVIDED BY Propertyware

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$1,695

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4 Bed · 2 Bath · 2800 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
walk in closets
bathtub
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
4 BEDROM 2 BATHROOM HOME WITH A FENCED YARD ON A CUL-DE-SAC STREET. FORMAL LIVING ROOM/DINING ROOM COMBINATION WITH A SEPARATE FAMILY ROOM. EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES (REFRIGERATOR, RANGE, DISHWASHER) LOTS OF CABINETS, CLOSET PANTRY & CENTER ISLAND. LARGE MASTER BEDROOM WITH A HUGE WALK-IN CLOSET. GARDEN TUB, DOUBLE SINKS & GLASS SHOWER STALL IN MASTER BATH. NICELY SIZED BEDROOMS WITH AMPLE CLOSETS. SCREENED BACK LANAI WITH A SCENIC VIEW WITH NO BACK YARD NEIGHBORS. 2 CAR GARAGE, INSIDE UTILITY ROOM & AN IRRIGATION SYSTEM. VAULTED CEILINGS, PLANT SHELVES & FANS THROUGHOUT. LOCATED CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING, RESTAURANTS & HIGHWAYS. Property Managed by a Florida licensed property management firm manages property. PETS ALLOWED- BREED RESTRICTED! NON-REFUNDABLE PET FEE IS ASSESSED FOR ONE PET. OWNER RESERVES THE RIGHT TO CHARGE ADDITIONAL FEES FOR ADDITIONAL PETS AND WEIGHT/SIZE OF PET.
** IMPORTANT- HOA REQUIRES 2 YEAR LEASE!!!**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1402 Avonwood Ct have any available units?
1402 Avonwood Ct has a unit available for $1,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 1402 Avonwood Ct have?
Some of 1402 Avonwood Ct's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1402 Avonwood Ct currently offering any rent specials?
1402 Avonwood Ct isn't currently offering any rent specials.
Is 1402 Avonwood Ct pet-friendly?
Yes, 1402 Avonwood Ct is pet friendly.
Does 1402 Avonwood Ct offer parking?
Yes, 1402 Avonwood Ct does offer parking.
Does 1402 Avonwood Ct have units with washers and dryers?
No, 1402 Avonwood Ct does not offer units with in unit laundry.
Does 1402 Avonwood Ct have a pool?
No, 1402 Avonwood Ct does not have a pool.
Does 1402 Avonwood Ct have accessible units?
No, 1402 Avonwood Ct does not have accessible units.
Does 1402 Avonwood Ct have units with dishwashers?
Yes, 1402 Avonwood Ct has units with dishwashers.
Does 1402 Avonwood Ct have units with air conditioning?
No, 1402 Avonwood Ct does not have units with air conditioning.
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