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120 FERNERY ROAD
Last updated April 9 2020 at 8:34 PM

120 FERNERY ROAD

120 Fernery Road · (863) 332-2612
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Location

120 Fernery Road, Lakeland, FL 33809

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,800

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3 Bed · 2 Bath · 1160 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
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in unit laundry
patio / balcony
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recently renovated
Property Amenities
carport
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 6 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 120 FERNERY ROAD have any available units?
120 FERNERY ROAD has a unit available for $1,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Lakeland, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Lakeland Rent Report.
What amenities does 120 FERNERY ROAD have?
Some of 120 FERNERY ROAD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 120 FERNERY ROAD currently offering any rent specials?
120 FERNERY ROAD isn't currently offering any rent specials.
Is 120 FERNERY ROAD pet-friendly?
No, 120 FERNERY ROAD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Lakeland.
Does 120 FERNERY ROAD offer parking?
Yes, 120 FERNERY ROAD does offer parking.
Does 120 FERNERY ROAD have units with washers and dryers?
Yes, 120 FERNERY ROAD offers units with in unit laundry.
Does 120 FERNERY ROAD have a pool?
Yes, 120 FERNERY ROAD has a pool.
Does 120 FERNERY ROAD have accessible units?
No, 120 FERNERY ROAD does not have accessible units.
Does 120 FERNERY ROAD have units with dishwashers?
Yes, 120 FERNERY ROAD has units with dishwashers.
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