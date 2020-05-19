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Ives Estates, FL
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671 NE 195th St
Last updated May 19 2020 at 12:31 AM

671 NE 195th St

671 Northeast 195th Street · (305) 610-1430
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Location

671 Northeast 195th Street, Ives Estates, FL 33179
California Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 221E · Avail. now

$1,750

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
elevator
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 671 NE 195th St have any available units?
671 NE 195th St has a unit available for $1,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 671 NE 195th St have?
Some of 671 NE 195th St's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 671 NE 195th St currently offering any rent specials?
671 NE 195th St isn't currently offering any rent specials.
Is 671 NE 195th St pet-friendly?
No, 671 NE 195th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Ives Estates.
Does 671 NE 195th St offer parking?
Yes, 671 NE 195th St does offer parking.
Does 671 NE 195th St have units with washers and dryers?
No, 671 NE 195th St does not offer units with in unit laundry.
Does 671 NE 195th St have a pool?
Yes, 671 NE 195th St has a pool.
Does 671 NE 195th St have accessible units?
No, 671 NE 195th St does not have accessible units.
Does 671 NE 195th St have units with dishwashers?
Yes, 671 NE 195th St has units with dishwashers.
Does 671 NE 195th St have units with air conditioning?
No, 671 NE 195th St does not have units with air conditioning.
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