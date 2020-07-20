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Horizon West, FL
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14019 Snowy Owl Lane
Last updated July 2 2019 at 2:17 PM

14019 Snowy Owl Lane

14019 Snowy Owl Lane · No Longer Available
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Horizon West
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Location

14019 Snowy Owl Lane, Horizon West, FL 34787

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
granite counters
recently renovated
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
tennis court
FORMERLY EASTHAM MODEL BUILT BY LENNAR AT SUMMERLAKE, ONE OF THE QUIEST COMMUNITY IN TOWN. 4 BEDROOM AND 3 COMPLETE BATH HOUSE, 20x20 PORCELAIN TILE THROUGHOUT AND CARPET WITH UPGRADED PADDING IN BEDROOMS. LUXURY KITCHEN FEATURES SUCH AS GE ENERGY STAR APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOPS IN BATH AND KITCHEN, LUXURY 42" MULTI-LEVELAED RAISED-PANEL WOOD CABINETS WITH CROWN MOLDING, BRUSHED NICKEL CABINET HARDWARE, GRANITE BACKSPLASH, 15 SEER HVAC, RADIANT HEAT BARRIERS, DOUBLE PANE LOW-E WINDOW. COMMUNITY FEATURES CLUB HOUSE, RESORT STYLE POOL, GYM, TENNIS COURT, BASKETBALL COURTS, SOCCER FIELD.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14019 Snowy Owl Lane have any available units?
14019 Snowy Owl Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Horizon West, FL.
What amenities does 14019 Snowy Owl Lane have?
Some of 14019 Snowy Owl Lane's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14019 Snowy Owl Lane currently offering any rent specials?
14019 Snowy Owl Lane is not currently offering any rent specials.
Is 14019 Snowy Owl Lane pet-friendly?
Yes, 14019 Snowy Owl Lane is pet friendly.
Does 14019 Snowy Owl Lane offer parking?
No, 14019 Snowy Owl Lane does not offer parking.
Does 14019 Snowy Owl Lane have units with washers and dryers?
No, 14019 Snowy Owl Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 14019 Snowy Owl Lane have a pool?
Yes, 14019 Snowy Owl Lane has a pool.
Does 14019 Snowy Owl Lane have accessible units?
No, 14019 Snowy Owl Lane does not have accessible units.
Does 14019 Snowy Owl Lane have units with dishwashers?
No, 14019 Snowy Owl Lane does not have units with dishwashers.
Does 14019 Snowy Owl Lane have units with air conditioning?
Yes, 14019 Snowy Owl Lane has units with air conditioning.
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