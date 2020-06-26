All apartments in Clearwater
Find more places like 700 ISLAND WAY.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Clearwater, FL
/
700 ISLAND WAY
Last updated December 31 2019 at 3:02 PM

700 ISLAND WAY

700 Island Way · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Clearwater
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Gym
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

700 Island Way, Clearwater, FL 33767
Island Estate

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
carport
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
carport
gym
on-site laundry
parking
pool
bbq/grill
tennis court
ABSOLUTELY BEAUTIFUL UP-TO-DATE AND REMODELED SOUTH CORNER END WATERFRONT CONDO 1920 SF ON THE 9TH FLOOR WITH SPECTACULAR WATER VIEWS OF CLEARWATER BEACH, GULF OF MEXICO AND THE INTROCOASTAL WATERS. CONDO HAS NEWER WINDOWS AND DOORS, NEWER KITCHEN CABINETS WITH GRANITE COUNTERTOPS, PORCLAIN TILE FLOORS, NEWER WOOD BATHROOM VANITIES WITH GRANITE COUNTERTOPS, YOUR OWN PRIVATE LAUNDRY ROOM IN CONDO WITH FULL SIZE WASHER/DRYER, EXTRA LARGE MASTER BEDROOM WITH DOUBLE ENTRY DOORS, LARGE SEPARATE DINING ROOM. AMENITIES INCLUDE HEATED POOL, LARGE WOOD PATIO DECK ON THE WATER POOLSIDE, FITNESS ROOM, TENNIS COURT AND YOUR OWN CARPORT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 82 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 700 ISLAND WAY have any available units?
700 ISLAND WAY doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 700 ISLAND WAY have?
Some of 700 ISLAND WAY's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 700 ISLAND WAY currently offering any rent specials?
700 ISLAND WAY is not currently offering any rent specials.
Is 700 ISLAND WAY pet-friendly?
No, 700 ISLAND WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 700 ISLAND WAY offer parking?
Yes, 700 ISLAND WAY offers parking.
Does 700 ISLAND WAY have units with washers and dryers?
Yes, 700 ISLAND WAY offers units with in unit laundry.
Does 700 ISLAND WAY have a pool?
Yes, 700 ISLAND WAY has a pool.
Does 700 ISLAND WAY have accessible units?
No, 700 ISLAND WAY does not have accessible units.
Does 700 ISLAND WAY have units with dishwashers?
Yes, 700 ISLAND WAY has units with dishwashers.
Helpful Articles
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Rent vs Buy: Advantages of Renting a Home as a Family
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Melrose On The Bay
16321 Bolesta Rd
Clearwater, FL 33760
Town Place
2545 NE Coachman Rd
Clearwater, FL 33765
Bay Cove
19135 US-19 N
Clearwater, FL 33764
Gateway North
2681 Roosevelt Blvd
Clearwater, FL 33760
Genesis
530 Fairwood Ave
Clearwater, FL 33759
The Sands at Clearwater
2168 Druid Rd
Clearwater, FL 33759
Ashford at Feather Sound Apartments
13621 Feather Sound Cir E
Clearwater, FL 33762
The Palms at Countryside Apartments
25350 US-19 North
Clearwater, FL 33763

Similar Pages

Clearwater 1 BedroomsClearwater 2 Bedrooms
Clearwater Apartments with GymClearwater Dog Friendly Apartments
Clearwater Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLBrandon, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Spring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLTemple Terrace, FLTarpon Springs, FLValrico, FL

Apartments Near Colleges

Ultimate Medical Academy-ClearwaterFlorida Southern College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa