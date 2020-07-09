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2054 BROADWAY AVENUE
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2054 BROADWAY AVENUE

2054 Broadway · No Longer Available
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Location

2054 Broadway, Clearwater, FL 33755

Amenities

in unit laundry
dishwasher
pet friendly
carport
recently renovated
range
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
carport
on-site laundry
parking
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LOCATION!!!. SMALL DOG ALLOWED WITH NON REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT. FIRST, LAST AND
SECURITY REQUIRED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 150
Parking Details: None, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2054 BROADWAY AVENUE have any available units?
2054 BROADWAY AVENUE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Clearwater, FL.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 2054 BROADWAY AVENUE have?
Some of 2054 BROADWAY AVENUE's amenities include in unit laundry, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2054 BROADWAY AVENUE currently offering any rent specials?
2054 BROADWAY AVENUE is not currently offering any rent specials.
Is 2054 BROADWAY AVENUE pet-friendly?
Yes, 2054 BROADWAY AVENUE is pet friendly.
Does 2054 BROADWAY AVENUE offer parking?
Yes, 2054 BROADWAY AVENUE offers parking.
Does 2054 BROADWAY AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 2054 BROADWAY AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 2054 BROADWAY AVENUE have a pool?
No, 2054 BROADWAY AVENUE does not have a pool.
Does 2054 BROADWAY AVENUE have accessible units?
No, 2054 BROADWAY AVENUE does not have accessible units.
Does 2054 BROADWAY AVENUE have units with dishwashers?
Yes, 2054 BROADWAY AVENUE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 150
Parking Details: None, 1 space/unit.
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