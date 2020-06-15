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Clearwater, FL
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205 DOLPHIN POINT
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

205 DOLPHIN POINT

205 Dolphin Point · (727) 463-9157
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Location

205 Dolphin Point, Clearwater, FL 33767
Island Estate

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$1,700

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 800 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
ceiling fan
ice maker
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
internet access
AVAILABLE AUG-DEC2020 (30 day Min)(Off season rate $1700/Seasonal Rate is $2400) ENJOY PARADISE! SEASONAL CHARMING TURN KEY 2 BEDROOM 2 FULL BATH DIRECT GROUNDFLOOR WATERFRONT UNIT-THE WATER IS LITERALLY 2 STEPS OUT YOUR PATIO DOOR, INVITING SOOTHING VIEWS OF THE MARINA WITH ALL THE SAILBOATS. THIS UNIT IS UPDATED AND IS FULLY EQUIPPED FOR YOUR VACATION NEEDS.PLENTY OF FINE AND CASUAL RESTAURANTS, NIGHTLIFE, SHOPPING,AND ACTIVITIES SUCH AS; CHARTER BOAT FISHING,DINNER CRUISES,SIGHTSEEING TOURS,SEGWAY, DOLPHIN SPOTTING TOURS,PIRATE SHIP AND ON LAND ENJOY; DAILY SUNSETS AT PIER 60 W/ARTISANS, CRAFTERS,STREET PERFORMERS AND MUSICAL ENTERTAINMENT ALONG WITH MOVIES ON THE LAWN AT NIGHT ---COME HAVE FUN AND RELAX YOU DESERVE IT! (30DAY MINIMUM) RATES VARY by PEAK & OFF PEAK SEASON-CALL AGENT- RATES INCLUDE UTILITIES/CABLE/INTERNET-- JUST COME AND ENJOY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 205 DOLPHIN POINT have any available units?
205 DOLPHIN POINT has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Clearwater, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Clearwater Rent Report.
What amenities does 205 DOLPHIN POINT have?
Some of 205 DOLPHIN POINT's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 205 DOLPHIN POINT currently offering any rent specials?
205 DOLPHIN POINT isn't currently offering any rent specials.
Is 205 DOLPHIN POINT pet-friendly?
No, 205 DOLPHIN POINT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Clearwater.
Does 205 DOLPHIN POINT offer parking?
No, 205 DOLPHIN POINT does not offer parking.
Does 205 DOLPHIN POINT have units with washers and dryers?
Yes, 205 DOLPHIN POINT offers units with in unit laundry.
Does 205 DOLPHIN POINT have a pool?
No, 205 DOLPHIN POINT does not have a pool.
Does 205 DOLPHIN POINT have accessible units?
No, 205 DOLPHIN POINT does not have accessible units.
Does 205 DOLPHIN POINT have units with dishwashers?
Yes, 205 DOLPHIN POINT has units with dishwashers.
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