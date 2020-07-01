14157 FENNSBURY DRIVE

Amenities
RENT PRICE INCLUDES POOL AND LAWN MAINTENANCE. MINT CONDTION -- 3 BEDROOM, 2 BATH 2 CAR GARAGE WITH SCREENED POOL AND FENCED BACKYARD. SPACIOUS OPEN GREATROOM PLAN WITH FIREPLACE AND A WET BAR. TOTALLY REMODELED KITCHEN WITH CUSTOM 42" CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS AND UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES. LARGE MASTER BEDROOM WITH SLIDERS LEADING OUT TO THE POOL. MASTER BATH HAS A JETTED TUB AND A SEPARATE SHOWER. SPLIT BEDROOM PLAN. LOCATED IN CARROLLWOOD WITH EASY ACCESS TO EVERYTHING.