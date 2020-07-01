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Carrollwood, FL
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14157 FENNSBURY DRIVE
Last updated December 5 2019 at 2:23 AM

14157 FENNSBURY DRIVE

14157 Fennsbury Drive · No Longer Available
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Location

14157 Fennsbury Drive, Carrollwood, FL 33624
Carrollwood Village

Amenities

in unit laundry
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
RENT PRICE INCLUDES POOL AND LAWN MAINTENANCE. MINT CONDTION -- 3 BEDROOM, 2 BATH 2 CAR GARAGE WITH SCREENED POOL AND FENCED BACKYARD. SPACIOUS OPEN GREATROOM PLAN WITH FIREPLACE AND A WET BAR. TOTALLY REMODELED KITCHEN WITH CUSTOM 42" CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS AND UPGRADED STAINLESS STEEL APPLIANCES. LARGE MASTER BEDROOM WITH SLIDERS LEADING OUT TO THE POOL. MASTER BATH HAS A JETTED TUB AND A SEPARATE SHOWER. SPLIT BEDROOM PLAN. LOCATED IN CARROLLWOOD WITH EASY ACCESS TO EVERYTHING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14157 FENNSBURY DRIVE have any available units?
14157 FENNSBURY DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Carrollwood, FL.
What amenities does 14157 FENNSBURY DRIVE have?
Some of 14157 FENNSBURY DRIVE's amenities include in unit laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14157 FENNSBURY DRIVE currently offering any rent specials?
14157 FENNSBURY DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 14157 FENNSBURY DRIVE pet-friendly?
No, 14157 FENNSBURY DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Carrollwood.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE offer parking?
Yes, 14157 FENNSBURY DRIVE offers parking.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 14157 FENNSBURY DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE have a pool?
Yes, 14157 FENNSBURY DRIVE has a pool.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE have accessible units?
No, 14157 FENNSBURY DRIVE does not have accessible units.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 14157 FENNSBURY DRIVE has units with dishwashers.
Does 14157 FENNSBURY DRIVE have units with air conditioning?
No, 14157 FENNSBURY DRIVE does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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