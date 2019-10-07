All apartments in Brandon
Find more places like 808 CHILDERS LOOP.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Brandon, FL
/
808 CHILDERS LOOP
Last updated June 6 2020 at 1:32 AM

808 CHILDERS LOOP

808 Childers Loop · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Brandon
See all
Luxury Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

808 Childers Loop, Brandon, FL 33511

Amenities

garage
recently renovated
pool
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
fireplace
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
KITCHEN IN PROCESS OF BEING UPDATED. COMPLETION ESTIMATE APRIL 20TH

THIS SUPER 5 BEDROOM HOME WILL MAKE ANY SIZE FAMILY SMILE, BECAUSE EVERYONE WILL HAVE PLENTY OF ROOM INSIDE AS WELL AS OUT. STEP OUT INTO YOUR LUSH TROPICAL BACK GARDEN AND RELAX BY THE LARGE 15' DEEP POOL WITH A GOOD BOOK AND COOL DRINK.THIS SUPER NICE HOME IS LOCATED IN THE HEART OF BRANDON NEAR MAJOR SHOPPING AND FINE DINING. IT IS CONVENIENT TO BOTH TAMPA AND ORLANDO AS WELL AS ACCESSABLE TO ALL MAJOR HIGHWAYS LEADING ANYWHERE. LEAVE THE DAYS STRESS BEHIND AS YOU RELAX BY THE POOL INTHE LARGE TROPICAL BACK YARD. THIS HOME OFFERS ROOM FOR EVERYONE TO ENGAGE IN THEIR FAVORITE ACTIVITY. ON THE OCCASIONAL COOL EVENING. RELAX IN THE HUGE FAMILY ROOM, LIGHT A FIRE AND SIT BY THE WARM FIREPLACE. THE QUIET STREETS AND PEACEFUL NEIGHBORHOODMAKES THIS AN IDEAL PLACE TO LIVE.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 808 CHILDERS LOOP have any available units?
808 CHILDERS LOOP doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 808 CHILDERS LOOP have?
Some of 808 CHILDERS LOOP's amenities include garage, recently renovated, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 808 CHILDERS LOOP currently offering any rent specials?
808 CHILDERS LOOP is not currently offering any rent specials.
Is 808 CHILDERS LOOP pet-friendly?
No, 808 CHILDERS LOOP is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 808 CHILDERS LOOP offer parking?
Yes, 808 CHILDERS LOOP offers parking.
Does 808 CHILDERS LOOP have units with washers and dryers?
No, 808 CHILDERS LOOP does not offer units with in unit laundry.
Does 808 CHILDERS LOOP have a pool?
Yes, 808 CHILDERS LOOP has a pool.
Does 808 CHILDERS LOOP have accessible units?
No, 808 CHILDERS LOOP does not have accessible units.
Does 808 CHILDERS LOOP have units with dishwashers?
No, 808 CHILDERS LOOP does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
7 Tips for Finding Pet-Friendly Apartments
12 Questions To Ask When Renting An Apartment
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
9 Tips for Moving with Your Pet
Smooth Moves: 12 Steps to a Successful Move
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Lakewood Apartments
1651 Lake Meadow Cir S
Brandon, FL 33510
Camden Royal Palms
826 Milano Cir
Brandon, FL 33511
Palms at Palisades
512 Camino Real Ct
Brandon, FL 33510
Westwood @60
1212 Askew Dr
Brandon, FL 33511
Courtney Trace
1131 Courtney Trace Dr
Brandon, FL 33511
Tapestry Town Center
650 Tapestry Lane
Brandon, FL 33511
Century Crosstown
9712 Bosque Creek Cir
Brandon, FL 33619
Avenue @Creekbridge 
1002 Creekbridge Rd
Brandon, FL 33511

Similar Pages

Brandon 1 BedroomsBrandon 2 Bedrooms
Brandon Dog Friendly ApartmentsBrandon Luxury Places
Brandon Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLSt. Petersburg, FLClearwater, FLBradenton, FLLakeland, FLSarasota, FLRiverview, FL
Largo, FLPalm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FLDunedin, FLPlant City, FL
Winter Haven, FLSpring Hill, FLLutz, FLLand O' Lakes, FLFour Corners, FLTemple Terrace, FL

Apartments Near Colleges

Florida Southern CollegePolk State College
Ringling College of Art and DesignUniversity of South Florida-Main Campus
Altierus Career College-Tampa