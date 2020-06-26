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2024 Elk Spring Drive
Last updated June 20 2019 at 10:13 AM

2024 Elk Spring Drive

2024 Elk Spring Drive · No Longer Available
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Location

2024 Elk Spring Drive, Brandon, FL 33511
Sterling Ranch

Amenities

granite counters
pet friendly
recently renovated
pool
playground
Unit Amenities
granite counters
recently renovated
Property Amenities
playground
pool
pet friendly
Sterling Ranch - CONVENIENT LOCATION NEAR I-75 & CROSSTOWN EXPRESSWAY & THE BRANDON MALL. COMMUNITY POOL, PARK & PLAYGROUND. THIS HOME FEATURES NEW WOOD LOOK VINYL PLANK FLOOR THROUGHOUT. THERE IS AN EAT-IN KITCHEN THAT WAS UPDATED LESS THAN A YEAR AGO WITH NEW CABINETS, GRANITE COUNTER TOPS AND NEW APPLIANCES. THE 2ND BATH WAS JUST REMODELED AND THE SINKS WERE REPLACED IN THE MASTER BATH. THERE IS A LARGE FAMILY ROOM OFF THE KITCHEN WHICH LEADS TO A SCREENED LANAI, AND FENCED YARD. THERE IS A FORMAL LIVING AND DINING ROOM TOO. DON'T WAIT TO SEE THIS ONE IT WON'T BE AVAILABLE LONG. PETS ARE NOT ALLOWED.

No Pets Allowed

(RLNE4890502)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2024 Elk Spring Drive have any available units?
2024 Elk Spring Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 2024 Elk Spring Drive have?
Some of 2024 Elk Spring Drive's amenities include granite counters, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2024 Elk Spring Drive currently offering any rent specials?
2024 Elk Spring Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2024 Elk Spring Drive pet-friendly?
Yes, 2024 Elk Spring Drive is pet friendly.
Does 2024 Elk Spring Drive offer parking?
No, 2024 Elk Spring Drive does not offer parking.
Does 2024 Elk Spring Drive have units with washers and dryers?
No, 2024 Elk Spring Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2024 Elk Spring Drive have a pool?
Yes, 2024 Elk Spring Drive has a pool.
Does 2024 Elk Spring Drive have accessible units?
No, 2024 Elk Spring Drive does not have accessible units.
Does 2024 Elk Spring Drive have units with dishwashers?
No, 2024 Elk Spring Drive does not have units with dishwashers.
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