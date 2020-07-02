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Brandon, FL
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1320 FRANFORD DRIVE
Last updated January 22 2020 at 7:10 PM

1320 FRANFORD DRIVE

1320 Franford Drive · No Longer Available
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Location

1320 Franford Drive, Brandon, FL 33511
Heather Lakes at Brandon

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
ceiling fan
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
LOCATION…LOCATION...LOCATION…LOVELY AND SPACIOUS 4BR 2.5 BA TWO STORY HOME
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1320 FRANFORD DRIVE have any available units?
1320 FRANFORD DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brandon, FL.
How much is rent in Brandon, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Brandon Rent Report.
What amenities does 1320 FRANFORD DRIVE have?
Some of 1320 FRANFORD DRIVE's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1320 FRANFORD DRIVE currently offering any rent specials?
1320 FRANFORD DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 1320 FRANFORD DRIVE pet-friendly?
No, 1320 FRANFORD DRIVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brandon.
Does 1320 FRANFORD DRIVE offer parking?
Yes, 1320 FRANFORD DRIVE offers parking.
Does 1320 FRANFORD DRIVE have units with washers and dryers?
No, 1320 FRANFORD DRIVE does not offer units with in unit laundry.
Does 1320 FRANFORD DRIVE have a pool?
No, 1320 FRANFORD DRIVE does not have a pool.
Does 1320 FRANFORD DRIVE have accessible units?
No, 1320 FRANFORD DRIVE does not have accessible units.
Does 1320 FRANFORD DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 1320 FRANFORD DRIVE has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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