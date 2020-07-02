1320 FRANFORD DRIVE

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CONVENIENTLY LOCATED IN BRANDON COMMUNITY NEAR SCHOOLS, SHOPPING, EXPRESSWAYS, BUS
LINES. THE HOME FEATURES SPACIOUS FORMAL LIVING/DINING/FAMILY ROOM AREAS, ALL LARGE
BEDROOMS UPSTAIRS, MASTER BEDROOM HAS LARGE WALK-IN CLOSET, DOUBLE SINKS, GARDEN BATH
AND SEPARATE SHOWER, LAMINATE FLOORING THROUGHOUT HOME, CERAMIC TILES IN WET AREAS,
KITCHEN WITH PLENTY CABINET SPACE WITH ALL KITCHEN APPLIANCE INCLUDED, ALL BEDROOMS HAVE
CEILING FANS, FAMILY ROOM LEADS TO LARGE SCREENED PATIO WHICH OVERLOOKS POND WITH
SCENIC WATER VIEWS….THIS IS A NICE HOME !!