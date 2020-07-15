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3133 Clint Moore Road
Last updated July 14 2020 at 7:20 PM

3133 Clint Moore Road

3133 Clint Moore Road · (888) 534-1116
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Location

3133 Clint Moore Road, Boca Raton, FL 33496

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 103 · Avail. now

$1,950

2 Bed · 2 Bath · 1238 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
playground
pool
hot tub
internet access
tennis court
CENTRAL BOCA GUARD GATED CONDO COMMUNITY. FIRST FLOOR UNIT WITH SPLIT BEDROOM FLOOR PLAN. TILE AND NEW WOOD LIKE FLOORS. MODERN KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS. SCREENED PATIO. WASHER AND DRYER IN THE UNIT. RENT INCLUDES WATER, BASIC CABLE AND INTERNET ACCESS. SERVICE REPAIR CONTRACT IN PLACE. NICE COMMUNITY AMENITIES INCLUDE LARGE CLUB HOUSE WITH FITNESS ROOM AND ON SITE MANAGER, HEATED POOL AND SPA, TENNIS COURT, TOT LOT PLAY AREA.***SORRY NO PETS OR SMOKERS ALLOWED***www.bocarcondos.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3133 Clint Moore Road have any available units?
3133 Clint Moore Road has a unit available for $1,950 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3133 Clint Moore Road have?
Some of 3133 Clint Moore Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3133 Clint Moore Road currently offering any rent specials?
3133 Clint Moore Road is not currently offering any rent specials.
Is 3133 Clint Moore Road pet-friendly?
No, 3133 Clint Moore Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 3133 Clint Moore Road offer parking?
No, 3133 Clint Moore Road does not offer parking.
Does 3133 Clint Moore Road have units with washers and dryers?
Yes, 3133 Clint Moore Road offers units with in unit laundry.
Does 3133 Clint Moore Road have a pool?
Yes, 3133 Clint Moore Road has a pool.
Does 3133 Clint Moore Road have accessible units?
No, 3133 Clint Moore Road does not have accessible units.
Does 3133 Clint Moore Road have units with dishwashers?
Yes, 3133 Clint Moore Road has units with dishwashers.
Does 3133 Clint Moore Road have units with air conditioning?
No, 3133 Clint Moore Road does not have units with air conditioning.
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