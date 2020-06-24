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Yorba Linda, CA
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6084 Terrace Lane
Last updated February 20 2020 at 1:28 AM

6084 Terrace Lane

6084 Terrace Lane · No Longer Available
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Location

6084 Terrace Lane, Yorba Linda, CA 92886

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
in unit laundry
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
LOCATION, LOCATION! THIS PROPERTY OVERLOOKS POOL AND LOVELY GROUNDS AREA. SHOWS LIGHT AND BRIGHT. LARGEST OF THE 3 BEDROOM FLOOR PLANS WITH WRAP AROUND DOUBLE PORCH! aLL NEUTRAL COLORS, EASY PARKING, NON SMOKING UNIT, NO PETS. PREFER LONG TERM RESIDENT WHO WILL TAKE CARE OF THIS LOVELY HOME! THIS HOME DOES NOT LOOK LIKE YOUR TYPICAL RENTAL PROPERTY. VERY CLEAN, UPGRADED AND WELL CARED FOR. NEW FLOORING IN KITCHEN, DINING ROOM AND HALL, CARPET IN ALL BEDROOMS, NEWER PAINT IN NEUTRAL TWO TONED COLORS. UPSTAIRS LAUNDRY AREA WILL TAKE A FULL SIZED WASHER AND DRYER. DON'T MISS THIS ONE! NEED CLEAN CREDIT AND BACKGROUNDS. SORRY NO SECTION 8. LOWEST PRICED RENTAL IN YORBA LINDA!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6084 Terrace Lane have any available units?
6084 Terrace Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Yorba Linda, CA.
What amenities does 6084 Terrace Lane have?
Some of 6084 Terrace Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6084 Terrace Lane currently offering any rent specials?
6084 Terrace Lane is not currently offering any rent specials.
Is 6084 Terrace Lane pet-friendly?
No, 6084 Terrace Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yorba Linda.
Does 6084 Terrace Lane offer parking?
Yes, 6084 Terrace Lane offers parking.
Does 6084 Terrace Lane have units with washers and dryers?
Yes, 6084 Terrace Lane offers units with in unit laundry.
Does 6084 Terrace Lane have a pool?
Yes, 6084 Terrace Lane has a pool.
Does 6084 Terrace Lane have accessible units?
No, 6084 Terrace Lane does not have accessible units.
Does 6084 Terrace Lane have units with dishwashers?
Yes, 6084 Terrace Lane has units with dishwashers.
Does 6084 Terrace Lane have units with air conditioning?
No, 6084 Terrace Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
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