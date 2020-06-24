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Yorba Linda, CA
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5098 Avocado Circle
Last updated October 31 2019 at 6:06 PM

5098 Avocado Circle

5098 Avocado Circle · No Longer Available
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Location

5098 Avocado Circle, Yorba Linda, CA 92886

Amenities

w/d hookup
dishwasher
recently renovated
pool
ceiling fan
elevator
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
microwave
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
accessible
elevator
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5098 Avocado Circle have any available units?
5098 Avocado Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Yorba Linda, CA.
What amenities does 5098 Avocado Circle have?
Some of 5098 Avocado Circle's amenities include w/d hookup, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5098 Avocado Circle currently offering any rent specials?
5098 Avocado Circle is not currently offering any rent specials.
Is 5098 Avocado Circle pet-friendly?
No, 5098 Avocado Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yorba Linda.
Does 5098 Avocado Circle offer parking?
No, 5098 Avocado Circle does not offer parking.
Does 5098 Avocado Circle have units with washers and dryers?
No, 5098 Avocado Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 5098 Avocado Circle have a pool?
Yes, 5098 Avocado Circle has a pool.
Does 5098 Avocado Circle have accessible units?
Yes, 5098 Avocado Circle has accessible units.
Does 5098 Avocado Circle have units with dishwashers?
Yes, 5098 Avocado Circle has units with dishwashers.
Does 5098 Avocado Circle have units with air conditioning?
No, 5098 Avocado Circle does not have units with air conditioning.
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