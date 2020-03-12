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Yorba Linda, CA
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20561 Easthill Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

20561 Easthill Drive

20561 Easthill Drive · No Longer Available
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Location

20561 Easthill Drive, Yorba Linda, CA 92887
East Lake Village

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
garage
pool
clubhouse
Unit Amenities
granite counters
hardwood floors
Property Amenities
clubhouse
on-site laundry
pool
garage
DESIRABLE EAST LAKE VILLAGE HOME IN YORBA LINDA - WELL MAINTAINED - AVAILABLE 12/01/2018 - ***WOOD FLOOR IN FORMAL LIVING ROOM (HIGH CEILING), FORMAL DINING ROOM, FAMILY ROOM, KITCHEN WITH NOOK BREAKFAST AREA. ***BRIGHT & OPEN FLOOR PLAN WITH PRIVATE GREEN BACK YARD. ***KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS AND BACK SPLASH, WOOD CABINETS. ***LARGE MASTER SUITE WITH OVAL TUB AND SEPARATE SHOWER, SPACIOUS CLOSET. ***ALL BEDROOMS ARE UPSTAIRS. ***COMPUTER AREA NICHE ON HALLWAY UPSTAIRS. ***DOWNSTAIRS LAUNDRY ROOM WITH SINK AND PLENTY OF CABINETS. ***LARGE STORAGE CLOSET UNDER THE STAIRCASE. ***3 CAR GARAGE. ***ENJOY THE EAST LAKE VILLAGE COMMUNITY AMENITIES: SWIMMING POOLS, LAKE, CLUBHOUSE, BOATHOUSE, WALKING AND HORSE TRAILS, ETC. ***CLOSE TO SCHOOL, SHOPPING, AND FREEWAYS. ***IT WILL NOT LAST!!! PLEASE COME TO SEE AND FEEL FOR YOURSELF. ***NO PET PLEASE !!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 20561 Easthill Drive have any available units?
20561 Easthill Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Yorba Linda, CA.
What amenities does 20561 Easthill Drive have?
Some of 20561 Easthill Drive's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 20561 Easthill Drive currently offering any rent specials?
20561 Easthill Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 20561 Easthill Drive pet-friendly?
No, 20561 Easthill Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yorba Linda.
Does 20561 Easthill Drive offer parking?
Yes, 20561 Easthill Drive does offer parking.
Does 20561 Easthill Drive have units with washers and dryers?
No, 20561 Easthill Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 20561 Easthill Drive have a pool?
Yes, 20561 Easthill Drive has a pool.
Does 20561 Easthill Drive have accessible units?
No, 20561 Easthill Drive does not have accessible units.
Does 20561 Easthill Drive have units with dishwashers?
No, 20561 Easthill Drive does not have units with dishwashers.
Does 20561 Easthill Drive have units with air conditioning?
No, 20561 Easthill Drive does not have units with air conditioning.
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