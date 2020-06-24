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Yorba Linda, CA
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19670 Monteano Lane
Last updated June 8 2020 at 6:34 AM

19670 Monteano Lane

19670 Monteano Lane · No Longer Available
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Location

19670 Monteano Lane, Yorba Linda, CA 92886

Amenities

patio / balcony
garage
recently renovated
stainless steel
walk in closets
pool
Unit Amenities
extra storage
fireplace
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
courtyard
parking
playground
pool
garage
tennis court
LANDLORD SEEKING WELL QUALIFIED TENANTS ONLY. NO PET PLEASE. BEAUTIFULLY REMODELED TOWNHOUSE WITHIN WALKING DISTANCE TO ALL 3 SCHOOLS, TRADER JOE'S, RITE AID, BANK, RESTAURANT, AND SHOPS. RECENTLY PAINTED W/ TEXTURED CEILINGS. REMODELED KITCHEN W/ QUARTZ COUNTERTOPS, RECESSED LIGHTING, STAINLESS STEELE APPLIANCES, REFRIGERATOR, AND LOTS OF CABINETS. FORMAL LIVING/DINING ROOM. LIVING ROOM WITH VAULTED CEILING AND FIREPLACE. ADDITIONAL STORAGE UNDERNEATH THE STAIR CASE. UPSTAIRS HAS 3 BEDROOMS AND 2 BATHROOMS. MASTER SUITE W/ A 3/4 BATHS, DUAL SINKS, AND SPACIOUS WALK-IN CLOSET. HOME ALSO HAS A FRONT FACING COURTYARD AND BACK PATIO AREA. HOME HAS VIEW TOWARDS 1 OF THE 2 COMMUNITY POOLS. NEWER DUAL PANE WINDOWS, TANKLESS WATER HEATER, AND DIRECT GARAGE ACCESS W/ GENEROUS STORAGE. HOA AMENITIES INCLUDE: 2 POOLS PLUS A KIDDIE POOL, JACUZZI, AND CLUBHOUSE. FAIRMONT KNOLLS PARK HAS TENNIS COURTS AND PLAYGROUND ADJACENT TO THIS TOWNHOME COMMUNITY. WALKING AND HORSEBACK RIDING TRAILS ARE ALSO NEARBY. AVAILABLE IMMEDIATELY. NO PET ALLOWED.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 19670 Monteano Lane have any available units?
19670 Monteano Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Yorba Linda, CA.
What amenities does 19670 Monteano Lane have?
Some of 19670 Monteano Lane's amenities include patio / balcony, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 19670 Monteano Lane currently offering any rent specials?
19670 Monteano Lane is not currently offering any rent specials.
Is 19670 Monteano Lane pet-friendly?
No, 19670 Monteano Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Yorba Linda.
Does 19670 Monteano Lane offer parking?
Yes, 19670 Monteano Lane offers parking.
Does 19670 Monteano Lane have units with washers and dryers?
No, 19670 Monteano Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 19670 Monteano Lane have a pool?
Yes, 19670 Monteano Lane has a pool.
Does 19670 Monteano Lane have accessible units?
No, 19670 Monteano Lane does not have accessible units.
Does 19670 Monteano Lane have units with dishwashers?
No, 19670 Monteano Lane does not have units with dishwashers.
Does 19670 Monteano Lane have units with air conditioning?
No, 19670 Monteano Lane does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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