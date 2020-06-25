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Whittier, CA
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16339 RUTHERGLEN STREET
Last updated September 16 2019 at 8:51 PM

16339 RUTHERGLEN STREET

16339 Rutherglen Street · No Longer Available
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Location

16339 Rutherglen Street, Whittier, CA 90603
Lowell

Amenities

w/d hookup
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
garage
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
oven
range
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
dog park
on-site laundry
parking
dogs allowed
garage
pet friendly
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*OWNER PAYS FOR GARDENER;
*TENANTS PAY FOR ALL UTILITIES;
*REQUIRES RENTERS INSURANCE;
*GOOD CREDIT REQUIRED - 650+
*1 YEAR LEASE TO START;
*NO SMOKING, NO CO-SIGNERS; NO GOVERNMENT FUNDED PROGRAMS;

(RLNE5123649)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 16339 RUTHERGLEN STREET have any available units?
16339 RUTHERGLEN STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Whittier, CA.
What amenities does 16339 RUTHERGLEN STREET have?
Some of 16339 RUTHERGLEN STREET's amenities include w/d hookup, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 16339 RUTHERGLEN STREET currently offering any rent specials?
16339 RUTHERGLEN STREET is not currently offering any rent specials.
Is 16339 RUTHERGLEN STREET pet-friendly?
Yes, 16339 RUTHERGLEN STREET is pet friendly.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET offer parking?
Yes, 16339 RUTHERGLEN STREET offers parking.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET have units with washers and dryers?
No, 16339 RUTHERGLEN STREET does not offer units with in unit laundry.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET have a pool?
No, 16339 RUTHERGLEN STREET does not have a pool.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET have accessible units?
No, 16339 RUTHERGLEN STREET does not have accessible units.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET have units with dishwashers?
Yes, 16339 RUTHERGLEN STREET has units with dishwashers.
Does 16339 RUTHERGLEN STREET have units with air conditioning?
Yes, 16339 RUTHERGLEN STREET has units with air conditioning.
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