14532 SOUTHFIELD DR.

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2 STORY HOME WITH POOL WESTMINSTER - IN PREP
BEAUTIFUL 2 STORY HOME WITH POOL AND JACUZZI
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THIS HOUSE CAN BE VIEW BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL DORIS TO SCHEDULE (562) 987-3239 OR EMAIL DOCEGUERA@PABSTKINNEY.COM
NO PETS
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ONE YEAR LEASE
NON SMOKING HOUSE
RENTERS INSURANCE REQUIRED
RENT $ 3,700
SECURITY DEPOSIT $3,600
APPLICATION FEE $30.00
(RLNE5785906)