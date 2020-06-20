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Westminster, CA
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14532 SOUTHFIELD DR.
Last updated June 15 2020 at 5:17 PM

14532 SOUTHFIELD DR.

14532 Southfield Drive · (562) 987-3239
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Location

14532 Southfield Drive, Westminster, CA 92683
Westminster

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 14532 SOUTHFIELD DR. · Avail. now

$3,700

Click to see floorplan

4 Bed · 3 Bath · 2128 sqft

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Amenities

w/d hookup
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
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w/d hookup
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stainless steel
Property Amenities
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THIS HOUSE CAN BE VIEW BY APPOINTMENT ONLY PLEASE CALL DORIS TO SCHEDULE (562) 987-3239 OR EMAIL DOCEGUERA@PABSTKINNEY.COM

NO PETS
NO CO-SIGNERS
ONE YEAR LEASE
NON SMOKING HOUSE
RENTERS INSURANCE REQUIRED

RENT $ 3,700
SECURITY DEPOSIT $3,600
APPLICATION FEE $30.00

(RLNE5785906)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 14532 SOUTHFIELD DR. have any available units?
14532 SOUTHFIELD DR. has a unit available for $3,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 14532 SOUTHFIELD DR. have?
Some of 14532 SOUTHFIELD DR.'s amenities include w/d hookup, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 14532 SOUTHFIELD DR. currently offering any rent specials?
14532 SOUTHFIELD DR. isn't currently offering any rent specials.
Is 14532 SOUTHFIELD DR. pet-friendly?
No, 14532 SOUTHFIELD DR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Westminster.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. offer parking?
Yes, 14532 SOUTHFIELD DR. does offer parking.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. have units with washers and dryers?
No, 14532 SOUTHFIELD DR. does not offer units with in unit laundry.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. have a pool?
Yes, 14532 SOUTHFIELD DR. has a pool.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. have accessible units?
No, 14532 SOUTHFIELD DR. does not have accessible units.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. have units with dishwashers?
Yes, 14532 SOUTHFIELD DR. has units with dishwashers.
Does 14532 SOUTHFIELD DR. have units with air conditioning?
No, 14532 SOUTHFIELD DR. does not have units with air conditioning.
Have a question for 14532 SOUTHFIELD DR.?
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