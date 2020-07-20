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Tustin, CA
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2236 Martin Drive
Last updated June 18 2019 at 2:23 AM

2236 Martin Drive

2236 Martin Drive · No Longer Available
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Location

2236 Martin Drive, Tustin, CA 92782

Amenities

granite counters
dishwasher
pet friendly
parking
stainless steel
pool
Unit Amenities
bathtub
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
ice maker
microwave
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
hot tub
pet friendly
LOVELY HOME IN GATED COMMUNITY OF MALAGA IN TUSTIN RANCH. SPACIOUS AND OPEN FLOORPLAN WITH NEW NEUTRAL CARPETING, CERAMIC TILE/STONE AND LAMINATE FLOORING. THIS HOME OFFERS A OPEN LIVING ROOM AND DINING AREA WITH FIREPLACE AND VIEW OF POOL. THERE IS AN OFFICE WITH CUSTOM BUILT-INS AND TV. THE GOURMET KITCHEN BOASTS GRANITE COUNTER TOPS, STAINLESS STEEL APPLIANCES, INCLUDING A REFRIGERATOR AND 6 BURNER STOVE AN ISLAND. A SUNNY BREAKFAST NOOK AREA ALLOWS ADDITIONAL DINING. THE KITCHEN OPENS TO THE FAMILY ROOM WITH CUSTOM BUILT-IN ENTERTAINMENT CENTER INCLUDING THE TV/RECEIVER AND SPEAKERS. UPSTAIRS ARE THREE SPACIOUS BEDROOMS AND 3 BATHROOMS. THE MASTER SUITE OFFERS LARGE MIRRORED CLOSETS, DUAL SINK VANITY, A SEPARATE SOAKING TUB AND SHOWER. YOU ARE INVITED INTO THE BACKYARD WITH CUSTOM BUILT-IN BBQ, GATED POOL AND SPA AND LUSH LANDSCAPING. THIS GATED COMMUNITY IS CENTRALLY LOCATED TO GREAT SHOPPING , TRANSPORTATION AND AWARD WINNING SCHOOLS. PLEASE NO SMOKING OR CATS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 800
Parking Details: Surface lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2236 Martin Drive have any available units?
2236 Martin Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Tustin, CA.
How much is rent in Tustin, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Tustin Rent Report.
What amenities does 2236 Martin Drive have?
Some of 2236 Martin Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2236 Martin Drive currently offering any rent specials?
2236 Martin Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2236 Martin Drive pet-friendly?
Yes, 2236 Martin Drive is pet friendly.
Does 2236 Martin Drive offer parking?
Yes, 2236 Martin Drive offers parking.
Does 2236 Martin Drive have units with washers and dryers?
No, 2236 Martin Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2236 Martin Drive have a pool?
Yes, 2236 Martin Drive has a pool.
Does 2236 Martin Drive have accessible units?
No, 2236 Martin Drive does not have accessible units.
Does 2236 Martin Drive have units with dishwashers?
Yes, 2236 Martin Drive has units with dishwashers.
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