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Torrance, CA
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18310 Elgar Ave
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

18310 Elgar Ave

18310 Elgar Avenue · (310) 431-9318
COVID-19 Update
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Location

18310 Elgar Avenue, Torrance, CA 90504
Northwest Torrance

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2 baths, $7000 · Avail. now

$7,000

3 Bed · 2 Bath · 1065 sqft

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Amenities

in unit laundry
garbage disposal
dishwasher
dogs allowed
bbq/grill
some paid utils
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
bbq/grill
internet access
FULLY FURNISHED MONTH-TO-MONTH RENTAL - Property Id: 316797

PROPERTY HAS BEEN CLEANED AND DISINFECTED IN ACCORDANCE WITH CDC GUIDELINES

THIS IS A FULLY-FURNISHED HOME AVAILABLE ON A MONTHLY BASIS PER THE BELOW RATES WHICH VARY BY SEASON. FOLLOWING ARE THE MONTHLY RATES BY SEASON:

- SPRING (FEB to MAY): $6,500/month
- SUMMER (JUN, JUL, AUG): $7,000/month
- FALL (SEP, OCT): $6,500/month
- WINTER (NOV, DEC, JAN): $6,000/month

Every ZANOZA home is fully furnished and includes:
- 24/7 CUSTOMER SUPPORT VIA TEXT, EMAIL OR PHONE
- ON-CALL HANDYMAN
- FULL KITCHEN STOCKED WITH ALL ESSENTIALS, FROM COFFEE TO COOKWARE
- BRAND NEW LUXURY TOWELS, LINENS AND BEDDING
- BATHROOM ESSENTIALS
- OUTDOOR BBQ GRILL
- OUTDOOR FURNITURE
- WASHER/DRYER
- ROKU HD TVS WITH NETFLIX & AMAZON PRIME STREAMING
- HIGH-SPEED WIFI
- PETS WELCOME (With Additional fee)
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/18310-elgar-ave-torrance-ca/316797
Property Id 316797

(RLNE5954970)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18310 Elgar Ave have any available units?
18310 Elgar Ave has a unit available for $7,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Torrance, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Torrance Rent Report.
What amenities does 18310 Elgar Ave have?
Some of 18310 Elgar Ave's amenities include in unit laundry, garbage disposal, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18310 Elgar Ave currently offering any rent specials?
18310 Elgar Ave is not currently offering any rent specials.
Is 18310 Elgar Ave pet-friendly?
Yes, 18310 Elgar Ave is pet friendly.
Does 18310 Elgar Ave offer parking?
No, 18310 Elgar Ave does not offer parking.
Does 18310 Elgar Ave have units with washers and dryers?
Yes, 18310 Elgar Ave offers units with in unit laundry.
Does 18310 Elgar Ave have a pool?
No, 18310 Elgar Ave does not have a pool.
Does 18310 Elgar Ave have accessible units?
No, 18310 Elgar Ave does not have accessible units.
Does 18310 Elgar Ave have units with dishwashers?
Yes, 18310 Elgar Ave has units with dishwashers.
Interested in 18310 Elgar Ave?
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