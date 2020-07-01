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Spring Valley, CA
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10345 SAN CARLOS DR.
Last updated October 30 2019 at 10:12 PM

10345 SAN CARLOS DR.

10345 San Carlos Drive · No Longer Available
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Location

10345 San Carlos Drive, Spring Valley, CA 91978
Spring Valley

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
on-site laundry
parking
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*SORRY, NO SMOKERS.
*$35 APPLICATION FEE PER ADULT.
*LIABILITY INSURANCE REQUIRED.
*1 YEAR LEASE

(RLNE5166470)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10345 SAN CARLOS DR. have any available units?
10345 SAN CARLOS DR. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Spring Valley, CA.
What amenities does 10345 SAN CARLOS DR. have?
Some of 10345 SAN CARLOS DR.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10345 SAN CARLOS DR. currently offering any rent specials?
10345 SAN CARLOS DR. is not currently offering any rent specials.
Is 10345 SAN CARLOS DR. pet-friendly?
No, 10345 SAN CARLOS DR. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Spring Valley.
Does 10345 SAN CARLOS DR. offer parking?
Yes, 10345 SAN CARLOS DR. offers parking.
Does 10345 SAN CARLOS DR. have units with washers and dryers?
Yes, 10345 SAN CARLOS DR. offers units with in unit laundry.
Does 10345 SAN CARLOS DR. have a pool?
No, 10345 SAN CARLOS DR. does not have a pool.
Does 10345 SAN CARLOS DR. have accessible units?
No, 10345 SAN CARLOS DR. does not have accessible units.
Does 10345 SAN CARLOS DR. have units with dishwashers?
Yes, 10345 SAN CARLOS DR. has units with dishwashers.
Does 10345 SAN CARLOS DR. have units with air conditioning?
Yes, 10345 SAN CARLOS DR. has units with air conditioning.
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