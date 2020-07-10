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San Dimas, CA
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312 Calle Moreno
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312 Calle Moreno

312 Calle Moreno · No Longer Available
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Location

312 Calle Moreno, San Dimas, CA 91773
San Dimas

Amenities

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Unit Amenities
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Property Amenities
parking
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MUST SEE!! GREAT LOCATION!! THIS BEAUTIFUL 2 STORY HOME LOCATED IN THE VIA VERDE GATED COMMUNITY OF BEL VINTAGE AND FEATURES A BRIGHT & AIRY LIVING ROOM WITH A FIREPLACE ANDHIGH VAULTED CEILINGS. KITCHEN HAS LOTS OF CABINETS FOR STORAGE, MASTER BEDROOM HAS A MASTER BATHROOM WITH DUAL SINKS. GARAGE HAS LOTS OF CABINETS FOR STORAGE & DIRECT ACCESS TO THE HOME. BEAUTIFUL LANDSCAPED BACK YARD THAT IS PERFECT FOR FAMILY & PARTIES. LOCATED WITHIN MINUTES TO THE 57, 210, 71 & 10 FREEWAY AND FRANK BONELLI REGIONAL PARK & RAGING WATERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 312 Calle Moreno have any available units?
312 Calle Moreno doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Dimas, CA.
How much is rent in San Dimas, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Dimas Rent Report.
Is 312 Calle Moreno currently offering any rent specials?
312 Calle Moreno is not currently offering any rent specials.
Is 312 Calle Moreno pet-friendly?
No, 312 Calle Moreno is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Dimas.
Does 312 Calle Moreno offer parking?
Yes, 312 Calle Moreno offers parking.
Does 312 Calle Moreno have units with washers and dryers?
No, 312 Calle Moreno does not offer units with in unit laundry.
Does 312 Calle Moreno have a pool?
No, 312 Calle Moreno does not have a pool.
Does 312 Calle Moreno have accessible units?
No, 312 Calle Moreno does not have accessible units.
Does 312 Calle Moreno have units with dishwashers?
No, 312 Calle Moreno does not have units with dishwashers.
Does 312 Calle Moreno have units with air conditioning?
No, 312 Calle Moreno does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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