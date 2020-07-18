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Redlands, CA
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1091 ALEXIS Lane
Last updated July 7 2020 at 5:52 AM

1091 ALEXIS Lane

1091 Alexis Ln · (909) 944-3700
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Location

1091 Alexis Ln, Redlands, CA 92374
North Redlands

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,700

4 Bed · 3 Bath · 2681 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
walk in closets
air conditioning
ceiling fan
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1091 ALEXIS Lane have any available units?
1091 ALEXIS Lane has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Redlands, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Redlands Rent Report.
What amenities does 1091 ALEXIS Lane have?
Some of 1091 ALEXIS Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1091 ALEXIS Lane currently offering any rent specials?
1091 ALEXIS Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1091 ALEXIS Lane pet-friendly?
No, 1091 ALEXIS Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Redlands.
Does 1091 ALEXIS Lane offer parking?
No, 1091 ALEXIS Lane does not offer parking.
Does 1091 ALEXIS Lane have units with washers and dryers?
No, 1091 ALEXIS Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1091 ALEXIS Lane have a pool?
No, 1091 ALEXIS Lane does not have a pool.
Does 1091 ALEXIS Lane have accessible units?
No, 1091 ALEXIS Lane does not have accessible units.
Does 1091 ALEXIS Lane have units with dishwashers?
No, 1091 ALEXIS Lane does not have units with dishwashers.
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